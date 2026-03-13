Mamoru Hosoda to wielki mistrz japońskiej animacji. Powoli jego status dorównuje temu, który jak dotąd należał jedynie do Hayao Miyazakiego. Łączy ich nie tylko to, że ich twórczość zwojowała serca odbiorców na całym świecie. Film animowany jest dla nich autorskim medium, dzięki któremu mogą opowiedzieć o dzieciństwie, dorastaniu i związanych z nim traumach, osadzając wszystko w złożonych, fantastycznych światach. Inaczej mówiąc – realistyczne emocje ukazują w niezwykłym otoczeniu. Nawet pracują w podobny sposób: Miyazaki w swoim Studiu Ghibli, Hosoda założył Studio Chizu, czyli budują wokół siebie „domy” dla własnego stylu animacji. Niemniej Mamoru Hosoda nie jest po prostu następcą „Boga” japońskiej animacji. Wystarczy zobaczyć choć jedno jego dzieło, aby dostrzec, jaki jest jego sposób na opowiadanie historii.