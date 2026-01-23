43 min. 22 sek.

Koniec „Stranger Things” – dlaczego stylistyka retro rządzi serialami i filmami

Serial „Stranger Things” udowodnił, że nostalgia za latami 80. i 90. to nie tylko trend – to głębokie pragnienie powrotu do czasów, gdy jasny podział świata na dobrych i złych wydawał się oczywisty. Kiedy Łukasz Adamski, krytyk filmowy, rozmawia o tym, co naprawdę kryje się za retromanią, okazuje się, że to jest o wiele bardziej złożone niż tylko filtry VHS.

Od „Stranger Things” po „Yellowstone”, od amerykańskich lat 80. do lat 90. w Polsce – retro nieustannie powraca na ekrany. Ale to nie tylko zwykła nostalgia. To znak czasów, w których świat stał się zbyt skomplikowany, by dał się znieść w swojej zwykłej formie. Okazuje się, że Hollywood i platformy streamingowe wcale nie chcą nam pokazać przeszłość taką, jaka była. Raczej sprzedają nam otuchę i nadzieję, że tak właśnie wyglądała. I tak powinniśmy ją zapamiętać. Wszyscy to kupują. Gościem Darii Chibner był Łukasz Adamski – krytyk filmowy, publicysta

40-latkowie kupują lata 80.

Łukasz Adamski wskazuje na prosty mechanizm. Pokolenie, które wychowało się na kasetach VHS i filmach Stevena Spielberga, teraz ma pieniądze. Zarabiamy, więc kupujemy figurki ze swoich ulubionych seriali, koszulki z napisami, wszystko, co łączy nas z dzieciństwem. To nie przypadek, że „Stranger Things” pojawił się dokładnie wtedy, gdy pokolenie 40-latków osiągnęło szczyt swoich zarobków. Ale pytanie brzmi: czy marketingowcy najpierw zrozumieli, że potrzebujemy nostalgii, czy też może sami twórcy, którzy wychowali się na tamtych filmach, a teraz sami robią filmy i seriale, po prostu opowiadają historie, które znają najlepiej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Adamski uważa, że obie rzeczy spotkały się w połowie drogi. Nie należy też zapominać o różnicy między USA a Polską. Nasze lata 90. są czymś zupełnie innym dla Amerykanów. My na „Dzikim Wschodzie” zmagaliśmy się z transformacją ustrojową, a oni triumfowali po zimnej wojnie.