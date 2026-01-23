43 min. 22 sek.
Od „Stranger Things” po „Yellowstone”, od amerykańskich lat 80. do lat 90. w Polsce – retro nieustannie powraca na ekrany. Ale to nie tylko zwykła nostalgia. To znak czasów, w których świat stał się zbyt skomplikowany, by dał się znieść w swojej zwykłej formie. Okazuje się, że Hollywood i platformy streamingowe wcale nie chcą nam pokazać przeszłość taką, jaka była. Raczej sprzedają nam otuchę i nadzieję, że tak właśnie wyglądała. I tak powinniśmy ją zapamiętać. Wszyscy to kupują. Gościem Darii Chibner był Łukasz Adamski – krytyk filmowy, publicysta
Łukasz Adamski wskazuje na prosty mechanizm. Pokolenie, które wychowało się na kasetach VHS i filmach Stevena Spielberga, teraz ma pieniądze. Zarabiamy, więc kupujemy figurki ze swoich ulubionych seriali, koszulki z napisami, wszystko, co łączy nas z dzieciństwem. To nie przypadek, że „Stranger Things” pojawił się dokładnie wtedy, gdy pokolenie 40-latków osiągnęło szczyt swoich zarobków. Ale pytanie brzmi: czy marketingowcy najpierw zrozumieli, że potrzebujemy nostalgii, czy też może sami twórcy, którzy wychowali się na tamtych filmach, a teraz sami robią filmy i seriale, po prostu opowiadają historie, które znają najlepiej?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Adamski uważa, że obie rzeczy spotkały się w połowie drogi. Nie należy też zapominać o różnicy między USA a Polską. Nasze lata 90. są czymś zupełnie innym dla Amerykanów. My na „Dzikim Wschodzie” zmagaliśmy się z transformacją ustrojową, a oni triumfowali po zimnej wojnie.
Łukasz Adamski zauważa, że zwycięstwo Donalda Trumpa nie jest oderwane od tego, że przez dekady Amerykanie oglądali filmy pokroju „Rambo”, „Rocky'ego”, czy nawet „Niezniszczalnych” – produkcje, gdzie maczyzm, siła fizyczna i patriotyzm były jedynymi wartościami, które się liczą. Ronald Reagan, prezydent, który rozumiał wartość popkultury, wykorzystywał ten wizerunek do swoich celów politycznych. Dziś Donald Trump sam jest postacią z popkultury, a jego styl bazuje na reaganowskim archetypie „twardego Amerykanina”.
Ale jest w tym coś bardziej fundamentalnego. W latach 80. świat był podzielony na jasne kategorie: Rosjanie – źli, Chińczycy – źli, Amerykanie – dobrzy. Dziś żyjemy w chaosie, gdzie nic nie jest jasne. Retro oferuje nam ucieczkę. I „Stranger Things” pokazuje Rosjan jako tych złych – to znowu czyni świat zrozumiałym. Dla ludzi zmęczonych współczesnością ten powrót do prostoty jest niejako narkotyczną pociechą.
Łukasz Adamski przyznaje, że nie wierzy przesadnie w teorię Jamesa Camerona na temat tego, że przetrwają wyłącznie wielkie spektakle. Porażka finansowa „Dzikiego” Macieja Kawulskiego dowodzi, że publika nie pójdzie na coś do IMAX-u tylko dlatego, że jest to droga produkcja. Natomiast na seansach klasyki – choćby na „Szczękach” lub „Łowcy jeleni” – sale się zapełniają. Ludzie przychodzą, nie wyjmują telefonów. To jest coś więcej niż film – to doświadczenie wspólnoty, wspólnego zanurzenia się w doświadczeniu kulturowym.
Jednocześnie pojawia się w Polsce nowe pokolenie filmowców, którzy wychowali się na blokowiskach, w rzeczywistości transformacji, w czasach problemów, których ich poprzednicy woleli nie dostrzegać. Reżyserzy tacy jak Piotr Domalewski patrzą na lata 90. inaczej – nie z nostalgią, ale z empatią i zarazem krytycznie. To może być początek nowego retro – ale tym razem szczerszego, bardziej uczciwie osądzającego ówczesny czas.
