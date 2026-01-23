4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 23.01.2026 16:17 Publikacja: 23.01.2026 16:00
„Farming Simulator 25: Highlands Fishing”, wyd. Giants Software, platf. PC, PS5, XS
Foto: mat.pras.
Najnowsze rozszerzenie niezwykle popularnego „Farming Simulator 25” (ponad cztery miliony sprzedanych kopii) zaprasza graczy do Highlands. To północno-zachodnia Szkocja, gdzie piętrzą się Góry Kaledońskie i najwyższe w Wielkiej Brytanii Grampiany.
Nowa mapa przedstawia Kinlaig, fikcyjne miasteczko położone wśród malowniczych wzgórz, pełne brukowanych uliczek i kamienic z charakterystycznymi szyldami. Krążą po nim ludzie i jeżdżą samochody, dzięki czemu sprawia wrażenie tętniącego życiem. I to nawet zimą, kiedy robi się chłodniej, a na placach i polach osiada biały puch. Twórcy zadbali bowiem, by pory roku zmieniały się w sposób możliwie efektowny i realistyczny. Wdrożyli detale: w październiku wszechobecne stają się dynie, liście opadają z drzew, a na Gwiazdkę debiutują świąteczne dekoracje.
