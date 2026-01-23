Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Highlands Fishing”: Moje pole!

„Highlands Fishing” pozwala choć na chwilę oderwać się od pługa…

Publikacja: 23.01.2026 16:00

„Farming Simulator 25: Highlands Fishing”, wyd. Giants Software, platf. PC, PS5, XS

„Farming Simulator 25: Highlands Fishing”, wyd. Giants Software, platf. PC, PS5, XS

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Najnowsze rozszerzenie niezwykle popularnego „Farming Simulator 25” (ponad cztery miliony sprzedanych kopii) zaprasza graczy do Highlands. To północno-zachodnia Szkocja, gdzie piętrzą się Góry Kaledońskie i najwyższe w Wielkiej Brytanii Grampiany.

Nowa mapa przedstawia Kinlaig, fikcyjne miasteczko położone wśród malowniczych wzgórz, pełne brukowanych uliczek i kamienic z charakterystycznymi szyldami. Krążą po nim ludzie i jeżdżą samochody, dzięki czemu sprawia wrażenie tętniącego życiem. I to nawet zimą, kiedy robi się chłodniej, a na placach i polach osiada biały puch. Twórcy zadbali bowiem, by pory roku zmieniały się w sposób możliwie efektowny i realistyczny. Wdrożyli detale: w październiku wszechobecne stają się dynie, liście opadają z drzew, a na Gwiazdkę debiutują świąteczne dekoracje.

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Dwaj prokuratorzy”, reż. Sergiej Łoźnica, dystr. Aurora Films
Plus Minus
„Dwaj prokuratorzy”: Przeszłość, która niepokoi
„Dandadan”, Yukinobu Tatsu, wyd. Waneko
Plus Minus
„Dandadan”: Poznaj moich kosmitów
Starsze pokolenie narzeka na aktorską młodzież, moim zdaniem niesłusznie. Techniczne umiejętności by
Plus Minus
Teatralne perły (nie tylko dla konserwatysty)
„Prosto z piekła. Edycja kolorowa”, scen. Alan Moore, rys. Eddie Campbell, wyd. Timof i cisi wspólni
Plus Minus
„Prosto z piekła. Edycja kolorowa”: Barwy Whitechapel
Ostatni odcinek piątego sezonu „Stranger Things”, który widzieliśmy 31 grudnia minionego roku, stano
Plus Minus
Czyje jest „Stranger Things”?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama