Najnowsze rozszerzenie niezwykle popularnego „Farming Simulator 25” (ponad cztery miliony sprzedanych kopii) zaprasza graczy do Highlands. To północno-zachodnia Szkocja, gdzie piętrzą się Góry Kaledońskie i najwyższe w Wielkiej Brytanii Grampiany.

Nowa mapa przedstawia Kinlaig, fikcyjne miasteczko położone wśród malowniczych wzgórz, pełne brukowanych uliczek i kamienic z charakterystycznymi szyldami. Krążą po nim ludzie i jeżdżą samochody, dzięki czemu sprawia wrażenie tętniącego życiem. I to nawet zimą, kiedy robi się chłodniej, a na placach i polach osiada biały puch. Twórcy zadbali bowiem, by pory roku zmieniały się w sposób możliwie efektowny i realistyczny. Wdrożyli detale: w październiku wszechobecne stają się dynie, liście opadają z drzew, a na Gwiazdkę debiutują świąteczne dekoracje.