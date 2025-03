Taniec na drabinie

Większość państw Afryki Północnej w swojej polityce zagranicz­nej stosuje taktykę zwaną: tańczenie na drabinie. Od czasów zim­nej wojny obstawiają obydwie strony rywalizacji, czekając, która da im więcej, by je obłaskawić, lub która ostatecznie wygra kon­frontację. Robienie interesów zarówno z USA, jak i z Rosją oraz Chinami nie jest dla nich niczym nadzwyczajnym. Oficjalnie sojusznikami globalnego Zachodu są Egipt i Maroko, a mimo to relacje z Rosją i Chinami są dla nich ważne jako argument przekonujący USA i UE do ustępstw. Algieria jest propagando­wym sojusznikiem Rosji i Chin, ale jeśli chodzi o twarde inte­resy, to robi je również z USA i UE. Tunezja w czasach Burgiby była krajem stricte neutralnym. W czasach Ben Alego zbliżyła się do Zachodu, a pod rządami Kaisa Sayeda flirtuje z Chinami. Libia z kolei od upadku Kaddafiego jest areną walki mocarstw globalnych i regionalnych. Jednocześnie od czasów Arabskiej Wiosny wszystkie te państwa łączy pewien strach przed Zacho­dem, a od wojny w Iraku ich społeczeństwa są zdecydowanie antyamerykańskie.