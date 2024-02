Stary szowinistyczny dowcip powiada, że kobiety żyją dłużej, bo nie mają żon

Alternatywą byłoby zrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. To znaczy osób emerytalnych – żeby mogli płacić takie same składki i dzięki temu mieć takie same emerytury. To jeszcze dałoby się zadekretować w jakiejś ustawie. Albo nawet w uchwale – żeby prezydent Duda nie przeszkodził albo Trybunał Konstytucyjny, z uwagi na utratę mandatów przez panów Kamińskiego i Wąsika. Ale co z długością życia na emeryturze? Stary szowinistyczny dowcip powiada, że kobiety żyją dłużej, bo nie mają żon. Choć w związku przyczynowo-skutkowym to może nie pozostaje, ale korelacja jest ewidentna. Miejmy nadzieję, że z tym nikt nie będzie ustawowo walczył.