Prof. dr hab. Sławomir Kamosiński: Główni aktorzy działający lokalnie

Łączy ich wspólnota małego obszaru ziemi, który zamieszkują. Oni są przekonani o tym, że marnotrawstwo zasobów na poziomie lokalnym jest pierwszym krokiem, który poprowadzi firmę do kryzysu. Ten argument przesądza o tym, że przedsiębiorcy działający na lokalnych rynkach są ambasadorami zrównoważonego rozwoju, nie czyniąc z tego projektu atutu promocyjnego firmy.

Przedsiębiorca kreatywny

Oddając głos tej grupie przedsiębiorców, warto wsłuchać się w przekaz płynący z ich wypowiedzi (pochodzą z wywiadów prowadzonych w ramach badań jakościowych przedsiębiorców, którzy w zawodzie są minimum 20 lat, należą do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw).

Przedsiębiorcy poddają pod rozwagę przestrogę, aby fałszywie nie odczytywać pojęcia wolności: „Wolność to jest odpowiedzialność. Bardzo duża. Bo jeśli będziesz źle prowadził przedsiębiorstwo, to twoi pracownicy zostaną na bruku, z problemem jak zapewnić sobie byt. Musisz myśleć jak siebie utrzymać, jak utrzymać tych ludzi, których zatrudniasz”. W podobnym duchu wypowiedział się inny przedsiębiorca: „To przywilej kreowania tej rzeczywistości, wpływania na nią, bycia człowiekiem bardziej wolnym niż inni, ale to też jest wielka odpowiedzialność, bo my, zwłaszcza za swoich pracowników powinniśmy czuć się jak rodzice odpowiedzialni, my przez większy czas życia danego pracownika w danej dobie odpowiadamy za jego zachowania, jego zaangażowanie, efektywność, za nawet takie moralne postawy, my też musimy tym samym, dawać ten przykład”.

Maratończycy biznesu

Ukoronowaniem działalności przedsiębiorcy jest utworzenie firmy rodzinnej, której nazwa staje się marką wywodzącą się od nazwiska jej założyciela. Perspektywa jej długiego trwania dzięki sukcesji czyni z niej przedsiębiorstwo „netto dodane”. A firma, stając się, tzw. maratończykiem biznesu, ma duży wpływ na otoczenie, z którym współpracuje. W przekonaniu przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne dbałość o wysoką jakość oferowanych klientom produktów to oszczędzanie dostępnych zasobów i minimalizowanie strat oraz dbanie o ich dobrostan.

Istotną cechą firm działających w małych ojczyznach, w przeciwieństwie do międzynarodowych przedsiębiorstw, jest to, że oferują one klientom zróżnicowaną ofertę produktów uwolnioną od przyjętych standardów i globalnych mód, a dostosowaną do potrzeb konkretnego klienta. One zapewniają odchodzącą w szybkim tempie w zapomnienie oryginalność oferty, jej indywidualne i niespotykane nigdzie przymioty, które często wywodzą się z lokalnej tradycji i są w nią wkomponowane. Każdej produkcji, jak stwierdził przedsiębiorca, towarzyszy przesłanie: „Bo po co produkować czegoś więcej, co będzie gorsze i potem będzie wyrzucone do śmieci. (…) W tej naszej produkcji chodzi o to, żeby ten produkt był smaczny. Mieliśmy jagodzianki na jagodach z lasu, a teraz wprowadziliśmy borowianki na borówkach. (…) Patrzymy regionalnie, żeby ten produkt był wysokiej jakości”.

Jak najmniej odpadów

Dla przedsiębiorców aktywnych na lokalnych rynkach sprawą zasadniczą jest takie gospodarowanie odpadami, aby nie niszczyć potencjału, który nadal w sobie zachowują. Odpad, jak przekonuje przedsiębiorczyni prowadząca firmę w sektorze mebli tapicerowanych i wystroju wnętrz, ma duży potencjał do stania się nową wartością. Kreatywnie spożytkowany, może on być wykorzystany do produkcji legowisk dla zwierząt domowych, poduszek, toreb wielokrotnego użytku i innego drobnego asortymentu. Przyjęta zasada skutkuje tym, że firma wytwarza minimalne ilości odpadów poprodukcyjnych. Znaczna część wyprodukowanych z odpadów poprodukcyjnych legowisk dla zwierząt jest oddawana w darze schronisku dla bezdomnych zwierząt. Kolejna część skrawków materiałów tapicerskich przekazywana jest nieodpłatnie do domów terapii zajęciowej lub innych placówek opiekuńczych. Przedsiębiorczyni zauważyła: „Ja zawsze widziałam w tych materiałach potencjał, nie potrafiłam tego wyrzucić, z każdego skrawka potrafiłam coś zrobić”.