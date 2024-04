Obturacyjny bezdech senny – choroba niedoceniana

Czy osoby szczupłe także mogą chorować na bezdech nocny?

Uważa się, że od około 15 do 20 proc. wszystkich chorych na bezdech to osoby szczupłe bądź z prawidłową wagą ciała. Nierzadko szczupli pacjenci nie mają żadnych odchyleń w budowie anatomicznej górnych dróg oddechowych. Nie jesteśmy w stanie ocenić, co jest bezpośrednią przyczyną bezdechu w tej populacji.

A jeżeli jednak znajdziemy taką przyczynę anatomiczną, to czy może ona zostać usunięta chirurgicznie?

Taki chory powinien być skonsultowany przez laryngologa i zakwalifikowany do leczenia operacyjnego, np. plastyki przegrody nosa, podniebienia albo usunięcia migdałów. Natomiast są to zabiegi, które nie dają całkowitej pewności, że choroba ustąpi.

Gdzie powinien się udać pacjent, który został skierowany przez lekarza pierwszego kontaktu na badania w kierunku wykrycia bezdechu sennego?

Taki pacjent powinien być skonsultowany przez pulmonologa w poradni lub w oddziale pulmonologicznym. Obecnie oferta diagnostyczna jest szeroka, a badania można przeprowadzić nie tylko w szpitalu. W warunkach ambulatoryjnych zazwyczaj wykonujemy proste testy, do których należą badania przesiewowe, tzw. poligrafia. W warunkach szpitalnych, ze względu na refundację ze strony NFZ, częściej przeprowadza się polisomnografię, która jest takim „złotym standardem” w diagnostyce bezdechu sennego. Jest to badanie bardziej skomplikowane i różni się od poligrafii tym, że badamy w nim fazy snu na podstawie EEG. U części chorych badanie poligraficzne zdecydowanie wystarcza do diagnostyki bezdechu.

Jeżeli bezdech zostanie zdiagnozowany, to jak wygląda leczenie?

Każdy pacjent powinien otrzymać od lekarza zalecenia dotyczące pozafarmakologicznych i pozamedycznych form leczenia, czyli redukcji wagi ciała, unikania spania w pozycji na plecach, ograniczenia spożycia alkoholu (szczególnie przed snem). Część chorych będzie wymagała konsultacji laryngologa pod kątem kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Natomiast każdy pacjent z bezdechem sennym o dużym stopniu nasilenia albo pacjent, u którego bezdech senny jest umiarkowany lub lekki, ale występują już choroby sercowo-naczyniowe, takie jak cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, kierujemy do pulmonologa celem kwalifikacji do leczenia za pomocą aparatu CPAP. Jest to urządzenie, które pod dodatnim ciśnieniem podaje powietrze do dróg oddechowych, aby nie dochodziło do bezdechu.

Czy te urządzenia są refundowane?

Tak, Narodowy Fundusz Zdrowia raz na pięć lat dopłaca 1890 zł do zakupu każdego aparatu CPAP oraz co sześć miesięcy 200 zł do zakupu maski. Dopasowanie maski jest bardzo ważne w procesie leczenia. Osobiście polecam zacząć terapię od maski nosowej, gdyż oddychanie przez nos jest bardziej naturalne. Jeżeli ktoś śpi z otwartymi ustami lub ma poczucie niedrożności nosa, sugeruję wybór maski twarzowej, obejmującej nos i usta. Elementy, z których wykonane są maski, są coraz nowsze, wygodniejsze w użyciu i wykonane z miękkich elementów, co zapewnia pacjentowi duży komfort podczas snu.