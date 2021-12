Owszem, wydał zasiłek dla ofiar pandemii, i to wydał na lamborghini, wypasionego forda, roleksa plus liczne wycieczki do lokali ze striptizem. I ze wszystkim w kilka dni się uwinął, zuch. Okrągły milion dolarów na to poszedł. Aha, bo bym zapomniał, jeszcze na wódkę dużo wydał. Amerykańską wódkę, bo to gość z Teksasu był, ale jest niewinny, czego dowiodę.