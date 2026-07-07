Deweloper Noho Investment poinformował o sprzedaży apartamentu o powierzchni 400 mkw. w projekcie Noho One za ponad 20 mln zł, co oznacza stawkę ponad 50 tys. zł za mkw. Kilka miesięcy wcześniej po takiej cenie sprzedano lokal o powierzchni 600 mkw., czyli w sumie za ponad 30 mln zł.

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Noho One oferuje apartamenty wykończone i w stanie deweloperskim, do indywidualnego zaaranżowania przez nabywców. 400-m mieszkanie zostało sprzedane w stanie deweloperskim.

Ponad 60 proc. apartamentów Noho One ma już właścicieli

I etap luksusowego osiedla na warszawskiej Woli, w nowym centrum biznesowym stolicy, to trzy budynki liczące 280 apartamentów. Sprzedaż ruszyła w lutym 2025 r.

– Poziom sprzedaży w I etapie Noho One sięgnął ponad 60 proc., co jest dla nas wynikiem bardziej niż satysfakcjonującym, ponieważ budowa ma się zakończyć w połowie 2027 r. Budowa postępuje według harmonogramu, zbliżamy się do stanu surowego zamkniętego, odbywa się obecnie montaż kamienia na elewacji, trwają prace instalacyjne wewnątrz – dodaje.

Według informacji na stronie internetowej dewelopera ceny ofertowe największych apartamentów, w stanie deweloperskim, wynoszą teraz ponad 56 tys. zł za mkw.

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Noho One, czyli rewitalizacja i teren dostępny dla mieszkańców

Noho One powstaje na zrewitalizowanych terenach po dawnej fabryce Polfy. Za projekt odpowiada pracownia BBGK. W 2025 r. „Rzeczpospolita” nagrodziła inwestycję statuetką Real Estate Impactor w kategorii „imponujące projektowanie”.

Inwestycja przełamie nagromadzenie funkcji biurowych na tym terenie i nada ulicy Prostej reprezentacyjny status. Apartamenty będą z wyższej półki, twórcy zadbali jednak, by nie powstała tu zamknięta enklawa. 5-ha działka zostanie wpisana w siatkę istniejących ulic i będzie dostępna dla mieszkańców Warszawy i gości wraz z jakościową ofertą usługowo-gastronomiczną w parterach budynków (lokale usługowe będą własnością Noho). Do budowy zostaną użyte wysokiej klasy prefabrykaty, a także materiały recyklingowe, odnawialne oraz o niskiej emisji związków lotnych.