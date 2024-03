Osiedle Apartamenty na Wzgórzach w Zawadzie to inwestycja J.W. Construction. Pod zabudowę przeznaczono mniej niż połowę z 30 hektarów powierzchni inwestycji.

Deweloper wprowadza do oferty kolejny, trzykondygnacyjny budynek z gotowego, wybudowanego pierwszego etapu osiedla.

Do sprzedaży trafiło 18 nowych mieszkań o powierzchni od 25 do 58 mkw. Na osiedlu powstał m.in. teren rekreacyjny, kort tenisowy, miejsce do grillowania. Ceny mieszkań z nowej puli sprzedażowej zaczynają się od 250 tys. zł.

Apartamenty na Wzgórzach to kolejna inwestycja J.W. Construction bazująca na technologii szkieletowej i drewnianych prefabrykatach produkowanych w należącej do dewelopera fabryce w Tłuszczu.