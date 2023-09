Boom na prywatne akademiki

Według szacunków CBRE, w 2022 r. wartość inwestycji w prywatne akademiki wyniosła 11,5 mld euro, o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

- W Polsce w 2021 r. uczelnie zgłosiły do GUS 456 domów studenckich z ponad 112 tys. miejsc, co oznacza, że miejsce w takim obiekcie znalazłoby 9 proc. wszystkich żaków. W rzeczywistości zamieszkiwało w nich tylko 71 tys. osób, czyli 6 proc., mimo że w niektórych uczelniach w momencie składania wniosków przypada kilka osób na jedno miejsce. Wynika to między innymi z tego, że placówki prowadzą prace podnoszące standard obiektów i zmniejszające liczbę faktycznych łóżek. W prywatnych akademikach zamieszkanie znajdzie obecnie ponad 13 tys. osób, co łącznie z publicznymi zapewnia zakwaterowanie dla co najwyżej 1 na 10 studentów – wskazała Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE. - Biorąc pod uwagę całą Unię Europejską, liczba miejsc w akademikach zaspokaja potrzeby mieszkaniowe średnio 13 proc. wszystkich studentów. To pokazuje, że przestrzeń do takich inwestycji w naszym kraju jest duża. Jeszcze w 2023 r. na rynku pojawi się ponad 3 tys. nowych miejsc, a od 2024 r. zaplanowane jest kolejne 6,2 tys. – dodała.

Największym graczem na rynku prywatnych akademików w Polsce jest Student Depot, oferujący ponad 3 tys. łóżek, a na drugim miejscu jest Xior SH, z blisko 2 tys. miejsc. Niedawno o analizach dotyczących wejścia na ten rynek informowało Echo Investment, udziałowiec największej platformy PRS Resi 4 Rent.