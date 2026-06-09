Ostatnie doniesienia o pojawieniu się korowódki dębówki pochodzą z terenu Małopolski. Wcześniej lokalne władze informowały o występowaniu niebezpiecznych gąsienic w województwie kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce.

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Korowódka dębówka dotarła na południe Polski. Lokalne władze ostrzegają mieszkańców

Najnowszy komunikat o pojawieniu się gąsienic korowódki dębówki pochodzi z gminy Kłaj w województwie małopolskim. Władze gminy podkreślają, że owad może stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Przestrzegają mieszkańców przed konsekwencjami, jakie może wywołać kontakt z owadem:

„Dorosła postać owada nie jest groźna. Problem stanowi jego gąsienica, a konkretnie trujące włoski, którymi jest pokryta już od pierwszego dnia życia. Mogą one unosić się w powietrzu i powodować:

silne podrażnienia skóry,

wysypkę i reakcje alergiczne,

podrażnienie oczu,

kaszel oraz trudności z oddychaniem”.

Korowódka może stanowić również zagrożenie dla zwierząt: „Koty i psy z powodu zetknięcia się ze szczeciną korowódki dębówki w początkowej fazie najczęściej zaczynają się intensywnie ślinić, mają problemy z piciem i spożywaniem pokarmów, a na ich ciele mogą pojawić się drobne rany. W takich przypadkach niezbędna jest natychmiastowa pomoc weterynarza” – czytamy w komunikacie.

Jak dodają lokalne władze, obowiązek unieszkodliwienia gąsienic znajdujących się na prywatnych posesjach należy do właścicieli działek.

Gąsienice korowódki także w innych częściach kraju

Pod koniec maja obecność gąsienic korowódki odnotowano w gminie Koneck w województwie kujawsko-pomorskim. Lokalne władze proszą mieszkańców o ostrożność.

„Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu dębów, gdzie owady tworzą charakterystyczne gniazda i przemieszczają się w »korowodach«, od których pochodzi ich nazwa” – ostrzega gmina w swoich mediach społecznościowych.

Doniesienia o pojawieniu się groźnych gąsienic płyną także z Wielkopolski. Jak informuje TVP3 Bydgoszcz, największy problem dotyczy m.in. okolic DK10 oraz okolic gminy Nieżychowo w północnej Wielkopolsce. Samorządy i leśnicy ostrzegają przed kuprówką rudnicą oraz korowódką dębówką. Według doniesień mieszkańców owady miały pojawić się na drzewach, posesjach, a nawet w samochodach.

Co zrobić w przypadku kontaktu z korowódką dębówką? Zalecenia leśników

Lasy Państwowe podają, jak postępować w razie kontaktu z gąsienicą korowódki dębówki: