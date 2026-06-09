Ostatnie doniesienia o pojawieniu się korowódki dębówki pochodzą z terenu Małopolski. Wcześniej lokalne władze informowały o występowaniu niebezpiecznych gąsienic w województwie kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce. 

Korowódka dębówka dotarła na południe Polski. Lokalne władze ostrzegają mieszkańców 

Najnowszy komunikat o pojawieniu się gąsienic korowódki dębówki pochodzi z gminy Kłaj w województwie małopolskim. Władze gminy podkreślają, że owad może stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Przestrzegają mieszkańców przed konsekwencjami, jakie może wywołać kontakt z owadem:

„Dorosła postać owada nie jest groźna. Problem stanowi jego gąsienica, a konkretnie trujące włoski, którymi jest pokryta już od pierwszego dnia życia. Mogą one unosić się w powietrzu i powodować:

  • silne podrażnienia skóry,
  • wysypkę i reakcje alergiczne,
  • podrażnienie oczu,
  • kaszel oraz trudności z oddychaniem”.

Korowódka może stanowić również zagrożenie dla zwierząt: „Koty i psy z powodu zetknięcia się ze szczeciną korowódki dębówki w początkowej fazie najczęściej zaczynają się intensywnie ślinić, mają problemy z piciem i spożywaniem pokarmów, a na ich ciele mogą pojawić się drobne rany. W takich przypadkach niezbędna jest natychmiastowa pomoc weterynarza” – czytamy w komunikacie. 

Czytaj więcej

Pracownicy firmy zajmującej się pielęgnacją drzew czyszczą kombinezony ochronne po usunięciu kilku g
Nauka
Korowódka dębówka. Przez zmiany klimatu ten niebezpieczny owad jest już pod naszymi granicami

Jak dodają lokalne władze, obowiązek unieszkodliwienia gąsienic znajdujących się na prywatnych posesjach należy do właścicieli działek.

Gąsienice korowódki także w innych częściach kraju

Pod koniec maja obecność gąsienic korowódki odnotowano w gminie Koneck w województwie kujawsko-pomorskim. Lokalne władze proszą mieszkańców o ostrożność. 

„Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu dębów, gdzie owady tworzą charakterystyczne gniazda i przemieszczają się w »korowodach«, od których pochodzi ich nazwa” – ostrzega gmina w swoich mediach społecznościowych.

Doniesienia o pojawieniu się groźnych gąsienic płyną także z Wielkopolski. Jak informuje TVP3 Bydgoszcz, największy problem dotyczy m.in. okolic DK10 oraz okolic gminy Nieżychowo w północnej Wielkopolsce. Samorządy i leśnicy ostrzegają przed kuprówką rudnicą oraz korowódką dębówką. Według doniesień mieszkańców owady miały pojawić się na drzewach, posesjach, a nawet w samochodach.

Co zrobić w przypadku kontaktu z korowódką dębówką? Zalecenia leśników

Lasy Państwowe podają, jak postępować w razie kontaktu z gąsienicą korowódki dębówki:

  • Zdejmij ubranie, na których mogą być szkodliwe włoski (wypierz je w min. 60 stopniach!)
  • Jeśli włoski znajdują się bezpośrednio na skórze, usuń je za pomocą taśmy klejącej. Po prostu przyłóż klejącą stroną do miejsc, gdzie mogą znajdować się włoski gąsienicy i odklej. W razie konieczności czynność powtórz wielokrotnie, zmieniając kawałki taśmy.
  • Podrażnione miejsca przemyj letnią wodą. 
  • Nie drap i nie pocieraj zmian alergicznych, jakie wystąpiły na skórze.
  • Gdy włoski gąsienicy dostaną się do oczu, albo spowodują silną rekcję alergiczną, jak najszybciej zgłoś się do lekarza!