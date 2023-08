Wiele krokodyli, samców i samic, zareagowało na krzyki, szukając źródła dźwięku, szybko zbliżając się do głośnika, a czasem nawet go gryząc.

Ale ich reakcja zależała od charakterystyki słyszanych krzyków: krokodyle częściej reagowały na dźwieki, które wydawały niemowlęta narażone na wyższy poziom stresu.



Co zaskakujące, krokodyle wydawały się nawet lepsze w wykrywaniu niepokoju w krzykach dziecka niż ludzie. co stwierdzono prosząc o udział w badaniu ludzkich ochotników, mających wcześniej do czynienia z niemowlętami.



Możliwe jest, że niektóre krokodyle reagowały na niemowlęcy płacz z rodzicielskiego niepokoju, a nie z żądzy krwi, twierdzą autorzy badań. Matki krokodyli nilowych reagują bowiem na wezwania pomocy od swoich młodych, a próby ugryzienia głośnika mogą nie być krwiożercze - krokodyle-matki są znane z tego, że ostrożnie przenoszą własne dzieci w pełnych zębów paszczach..

- Jednak nie mam powodu sądzić, że krokodyle chcą chronić ludzkie dziecko — powiedział Stephan Reber, zoolog poznawczy z Uniwersytetu w Lund. - Moja wieloletnia praca z krokodylami nie pozwala mi myśleć tak optymistycznie.



Wyniki badań zostały dziś opublikowane w "Proceedings of the Royal Society".