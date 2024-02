„Kraina Wiecznych Słów” – oto nowy singiel promujący projekt BEKSIŃSKI.LIVE 2024

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Reklama

Na scenie twórcom muzyki towarzyszyć będą wyjątkowi goście: Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Natalia Szroeder, Fisz oraz Piotr Rogucki. Światło dzienne ujrzał właśnie kolejny singiel promujący wydarzenie – „Kraina Wiecznych Słów” autorstwa Wishlake’a i Wasilewskiego. Już niedługo utworu będzie można posłuchać na żywo podczas spektakli w Łodzi (10 lutego, ATLAS ARENA), Trójmieście (2 marca, ERGO ARENA w Gdańsku/Sopocie) i Krakowie (26 kwietnia, TAURON ARENA KRAKÓW). Bilety na BEKSIŃSKI.LIVE dostępne są na eBilet.pl.

– Co by się stało, gdyby obrazy zaczęły do nas mówić? O czym by opowiadały? Jak brzmiałby ich głos? „Kraina Wiecznych Słów” to utwór otwierający spektakl BEKSIŃSKI.LIVE. Ma wprowadzać słuchacza w świat wyobraźni, kreatywności i sztuki. To senna, przestrzenna ballada okraszona delikatnym wokalem i przeszywającymi partiami syntezatorów – tak o nowym singlu promującym trasę opowiada jeden z jego twórców – Kamil Zawiślak Wishlake.

Projekt BEKSIŃSKI.LIVE to muzyczno-wizualny spektakl, w którego centrum stoi współczesny człowiek konfrontujący się m.in. z własnym przeznaczeniem, śmiercią, lękami, rozterkami i kreacją. Widowisko wykorzystuje różne środki wyrazu, brzmienia i gatunki muzyczne, prowadząc widzów przez interpretacje ludzkiego losu w świetle malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Projekt podzielony jest na cztery tematyczne części. Wychodzi od zagadnień związanych z tworzeniem i inspiracjami, następnie skupia się na mroku i ciemnej naturze człowieka, by przejść do apokalipsy i zakończyć się katharsis.

Autorom muzyki – WASILEWSKIEMU i Wishlake’owi – na scenie towarzyszyć będą doskonali wokaliści, którzy wykonają utwory w aranżacjach przygotowanych specjalnie na potrzeby wydarzenia. W projekcie BEKSIŃSKI.LIVE wezmą udział: Katarzyna Nosowska, Błażej Król, Natalia Szroeder, Fisz oraz Rogucki. Nosowska, która uczestniczyła w pierwszej odsłonie wydarzenia, słynie z bezkompromisowych tekstów i jak nikt potrafi bawić się konwencją, sięgając po bardzo różne środki przekazu. Także Błażej Król znany jest publiczności spektaklu. Artysta do perfekcji opanował zabawę różnorodnymi formami wyrazu i swobodnie operuje zarówno klasycznymi elementami, jak i tymi bardziej niekonwencjonalnymi i nieoczywistymi. Publiczność usłyszy również Roguckiego, który na przestrzeni lat przeszedł niemałą artystyczną metamorfozę, ukazującą jego muzyczną wszechstronność. Po dwóch dekadach spędzonych w rockowym zespole Coma, stał się połową duetu KARAŚ/ROGUCKI, sięgającego po brzmienia z gatunku alternatywnego popu. Po raz pierwszy na scenie BEKSIŃSKI.LIVE wystąpi natomiast eteryczna i obdarzona niezwykle hipnotyzującym głosem Natalia Szroeder. Przed publicznością zaprezentuje się również Fisz. Jego znakiem rozpoznawczym są bardzo szczere teksty oraz to, że zawsze z wielką wrażliwością opisuje otaczającą nas rzeczywistość.