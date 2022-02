W tym roku do nagrody zostało nominowanych ponad 500 obiektów z całej Europy, nie tylko krajów Unii. Z powodu pandemii poprzednia edycja Mies van der Rohe Award nie mogła się odbyć. Do finału 2022 zakwalifikowano:

- Budynek z mieszkaniami socjalnymi w Barcelonie - 85 social housing units in Cornellá de Llobregat, zaprojektowany przez hiszpańską pracownię Peris + Toral arquitectes ( kierowaną przez Martę Peris i José Manuela Torala). Liczący 10 tys. m kw. powierzchni, wzniesiony na terenie dawnego kina w gminie Cornellà de Llobregat, jest największym budynkiem mieszkalnym o drewnianej konstrukcji w Hiszpanii. Rozplanowano go wokół dziedzińca pełniącego funkcję placu dla mieszkańców. Z drewna wykonano sufity, podłogi, a nawet żaluzje. Aby powiększyć powierzchnie kondygnacji, zrezygnowano z korytarzy wewnętrznych, do mieszkań prowadzą zadaszone tarasy, otaczające dziedziniec.

- Budynek Frizz23 w Berlinie na Kreuzbergu na terenie dawnego hurtowego targu kwiatowego; projekt Deadline Architekten (Britta Jürgens + Matthew Griffin). Obiekt sprawia wrażenie połączonych trzech budynków, ujednoliconych fasadą ze zwęglonego drewna modrzewiowego (Jego linia jest historycznym odniesieniem do hali targowej zburzonej w tym miejscu w 1953 roku). W wnętrzu mieści różnorodne przestrzenie; „minilofty” dla osób odwiedzających Berlin, kreatywne miejsca pracy i przestrzenie edukacyjnych dla artystycznej organizacji non-profit. Każdy klient może wybrać wielkość i lokalizację swojego lokalu oraz takie jego elementy, jak okna i balkony. Najmniejszy lokal ma 23 m kw., największy 280 m kw., niektóre położone są na dwóch, a nawet trzech piętrach. Parter przeznaczony jest na przestrzenie publiczne. Fritz 23 jest pionierskim projektem miejskim.

- The Railway Farm w Paryżu, proj. Grand Huit oraz Melanie Drevet Paysagiste - odnowiony dworzec na terenie „Petite Ceinture”, dawnej linii kolejowej w zielonej przestrzeni miasta.

- Gmach Town House - Kingston University w Londynie, projekt. Grafton Architects , wzniesiony na terenie kampusu Kingston University. Mieści się w nim biblioteka, archiwum uniwersyteckie, teatr, studia taneczne i przestrzenie do nauki. Z zewnątrz budynek wyróżnia kamienna kolumnada, za której wyłaniają się ściany o wysokich oknach, odsłaniający, co dzieje się w środku budynku. Na wyższych kondygnacjach znajdują się kaskadowe tarasy krajobrazowe z widokami na miasto i Tamizę.

- Belgijski muzeum sztuki współczesnej, designu i architektury - Z33 House for Contemporary Art, Design and Architecture w Hasselt, projekt studia Franceski Torzo. W tej rozbudowie historycznego XVIII-wiecznego obiektu z ogrodem, nowa część ma prostą konstrukcje betonową, która jednocześnie nawiązuje do przeszłości ciężką czerwoną ceglaną fasadą,

Wyróżniono także realizacje autorstwa młodych, obiecujących architektów. Przebudowę szkoły Enrico Fermi School w Turynie, zaprojektowane przez BOR bureau (obiekt ujmuje pastelową różową kolorystyką elewacji oraz betonowych schodów i mocniejszymi rozwiązaniami kolorystycznymi w funkcjonalnych wnętrzach) . I La Borda – Cooperative Housing – nowy zespół mieszkaniowy w Barcelonie na terenach poprzemysłowych; projekt kolektyw architektoniczny LACOL.

W kwietniu jury wyłoni zwycięzcę, a 12 maja w Pawilonie autorstwa Miesa van der Rohe w Barcelonie odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagrody.