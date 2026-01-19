Rzeczpospolita
„Rzecz w tym”: Polska 2050 w kryzysie. Brak trzeciej drogi groźny dla koalicji?

Kryzys przywództwa w Polsce 2050, nieudane wybory władz partii i zaskakujące ruchy Szymona Hołowni wywołały polityczną burzę. W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanko o możliwych scenariuszach dla partii, o konsekwencjach dla całej koalicji rządzącej oraz o tym, co ten chaos oznacza dla wyborców Trzeciej Drogi.

Publikacja: 19.01.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

Punktem wyjścia do rozmowy jest propozycja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, by wspólnie z Pauliną Henning-Kloską objąć funkcję współprzewodniczących Polski 2050. To pomysł, który ma ratować partię po unieważnieniu drugiej tury wyborów, ale jak zauważa Michał Kolanko – przewidywanie sytuacji w Polsce 2050 jest wyjątkowo trudne. Skala partii, złożonej głównie z politycznych debiutantów, sprawia, że emocje i decyzje są trudne do przewidzenia.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i minister klimatu i środow
Polityka
Pojedynek na listy w Polsce 2050. Co proponują kandydatki?

Kryzys w Polsce 2050 i problem przywództwa

Źródłem obecnych problemów jest brak przygotowanej sukcesji po odejściu Szymona Hołowni. Kolanko podkreśla, że lider – zawsze ją traktował jako pewne narzędzie do realizacji pewnych celów, a nie cel sam w sobie. Jego rezygnacja, a potem zapowiedź powrotu, tylko pogłębiły chaos i opór wewnątrz ugrupowania.

Dodatkowym problemem okazał się zdalny tryb funkcjonowania partii, będący spuścizną pandemii. Jak zauważa gość podcastu, partia Polska 2050 powstawała w trakcie pandemii i to dziś mści się w momentach kryzysowych, gdy zdalne głosowania i posiedzenia budzą wątpliwości co do ich wiarygodności.

Kolanko nie ukrywa, że obecna sytuacja jest groźna nie tylko dla samej partii, ale i dla całej koalicji rządzącej. – Jest wrażenie, że cała koalicja zajmuje się sama sobą – mówi, wskazując, że Polska 2050 zamiast stabilizować rząd, generuje kolejne napięcia.

Szymon Hołownia
Polityka
Michał Kolanko: Czy konflikty w Polsce 2050 doprowadzą do powstania Czwartej Drogi?

Trzecia Droga, centrum i wyborcy bez reprezentacji

W drugiej części rozmowy pojawia się pytanie o przyszłość Trzeciej Drogi i centrum politycznego w Polsce. To właśnie ten projekt umożliwił powstanie obecnej większości parlamentarnej. Jak przypomina Kolanko, wynik Trzeciej Drogi był w zasadzie najważniejszy w wyborach 15 października 2023 r..

Dziś jednak centrum może się rozpaść lub zostać wchłonięte przez Koalicję Obywatelską. Taki scenariusz oznaczałby, że wyborcy, którzy nie chcą ani PiS, ani dominacji Donalda Tuska, zostaną bez realnej alternatywy. – Dzisiaj takiej partii nie ma – mówi Kolanko, odnosząc się do potencjalnej „czwartej drogi”.

Michał Kolanko ostrzega też, że chaos w Polsce 2050 może mieć długofalowe skutki. – Dezintegracja centrum może być przedwczesną radością – podkreśla, wskazując, że osłabienie umiarkowanych sił może w przyszłości otworzyć drogę do władzy zupełnie innym aktorom sceny politycznej.

