29 min. 37 sek.
Aktualizacja: 19.01.2026 17:36 Publikacja: 19.01.2026 17:00
Punktem wyjścia do rozmowy jest propozycja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, by wspólnie z Pauliną Henning-Kloską objąć funkcję współprzewodniczących Polski 2050. To pomysł, który ma ratować partię po unieważnieniu drugiej tury wyborów, ale jak zauważa Michał Kolanko – przewidywanie sytuacji w Polsce 2050 jest wyjątkowo trudne. Skala partii, złożonej głównie z politycznych debiutantów, sprawia, że emocje i decyzje są trudne do przewidzenia.
Czytaj więcej
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała rozwiązanie, które - jej zdaniem - może wyprowadzić Pol...
Źródłem obecnych problemów jest brak przygotowanej sukcesji po odejściu Szymona Hołowni. Kolanko podkreśla, że lider – zawsze ją traktował jako pewne narzędzie do realizacji pewnych celów, a nie cel sam w sobie. Jego rezygnacja, a potem zapowiedź powrotu, tylko pogłębiły chaos i opór wewnątrz ugrupowania.
Dodatkowym problemem okazał się zdalny tryb funkcjonowania partii, będący spuścizną pandemii. Jak zauważa gość podcastu, partia Polska 2050 powstawała w trakcie pandemii i to dziś mści się w momentach kryzysowych, gdy zdalne głosowania i posiedzenia budzą wątpliwości co do ich wiarygodności.
Kolanko nie ukrywa, że obecna sytuacja jest groźna nie tylko dla samej partii, ale i dla całej koalicji rządzącej. – Jest wrażenie, że cała koalicja zajmuje się sama sobą – mówi, wskazując, że Polska 2050 zamiast stabilizować rząd, generuje kolejne napięcia.
Czytaj więcej
Kryzys w Polsce 2050 już od dawna nie jest już tylko problemem Szymona Hołowni czy Pauliny Hennig...
W drugiej części rozmowy pojawia się pytanie o przyszłość Trzeciej Drogi i centrum politycznego w Polsce. To właśnie ten projekt umożliwił powstanie obecnej większości parlamentarnej. Jak przypomina Kolanko, wynik Trzeciej Drogi był w zasadzie najważniejszy w wyborach 15 października 2023 r..
Dziś jednak centrum może się rozpaść lub zostać wchłonięte przez Koalicję Obywatelską. Taki scenariusz oznaczałby, że wyborcy, którzy nie chcą ani PiS, ani dominacji Donalda Tuska, zostaną bez realnej alternatywy. – Dzisiaj takiej partii nie ma – mówi Kolanko, odnosząc się do potencjalnej „czwartej drogi”.
Michał Kolanko ostrzega też, że chaos w Polsce 2050 może mieć długofalowe skutki. – Dezintegracja centrum może być przedwczesną radością – podkreśla, wskazując, że osłabienie umiarkowanych sił może w przyszłości otworzyć drogę do władzy zupełnie innym aktorom sceny politycznej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas