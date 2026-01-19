29 min. 37 sek.

„Rzecz w tym”: Polska 2050 w kryzysie. Brak trzeciej drogi groźny dla koalicji?

Kryzys przywództwa w Polsce 2050, nieudane wybory władz partii i zaskakujące ruchy Szymona Hołowni wywołały polityczną burzę. W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanko o możliwych scenariuszach dla partii, o konsekwencjach dla całej koalicji rządzącej oraz o tym, co ten chaos oznacza dla wyborców Trzeciej Drogi.

Punktem wyjścia do rozmowy jest propozycja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, by wspólnie z Pauliną Henning-Kloską objąć funkcję współprzewodniczących Polski 2050. To pomysł, który ma ratować partię po unieważnieniu drugiej tury wyborów, ale jak zauważa Michał Kolanko – przewidywanie sytuacji w Polsce 2050 jest wyjątkowo trudne. Skala partii, złożonej głównie z politycznych debiutantów, sprawia, że emocje i decyzje są trudne do przewidzenia.

Kryzys w Polsce 2050 i problem przywództwa

Źródłem obecnych problemów jest brak przygotowanej sukcesji po odejściu Szymona Hołowni. Kolanko podkreśla, że lider – zawsze ją traktował jako pewne narzędzie do realizacji pewnych celów, a nie cel sam w sobie. Jego rezygnacja, a potem zapowiedź powrotu, tylko pogłębiły chaos i opór wewnątrz ugrupowania.

Dodatkowym problemem okazał się zdalny tryb funkcjonowania partii, będący spuścizną pandemii. Jak zauważa gość podcastu, partia Polska 2050 powstawała w trakcie pandemii i to dziś mści się w momentach kryzysowych, gdy zdalne głosowania i posiedzenia budzą wątpliwości co do ich wiarygodności.

Kolanko nie ukrywa, że obecna sytuacja jest groźna nie tylko dla samej partii, ale i dla całej koalicji rządzącej. – Jest wrażenie, że cała koalicja zajmuje się sama sobą – mówi, wskazując, że Polska 2050 zamiast stabilizować rząd, generuje kolejne napięcia.