Były szef NATO laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Javier Solana jest hiszpańskim politykiem i dyplomatą, który w latach 1995-1999 był sekretarzem generalnym NATO, od 1999 do 2009 był wysokim przedstawicielem do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i sekretarzem generalnym Rady Unii Europejskiej. To za kadencji Solany jako sekretarza generalnego NATO, Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Reklama

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przyznawana od 2004 roku, została ustanowiona przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, miasto Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyróżnienie zostanie wręczone w południe 22 czerwca podczas tradycyjnej gali w ogrodach Ossolineum we Wrocławiu, a elementem wydarzenia będzie też dyskusja z udziałem m.in. byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Patrząc na obecną sytuację międzynarodową, szczególnie na brutalną wojnę na Ukrainie i imperialne ambicje Rosji, możemy jeszcze bardziej docenić znaczenie naszej obecności w NATO. Javier Solana, jako sekretarz generalny NATO, odegrał kluczową rolę w procesie wprowadzenia Polski do tej organizacji. Jego nieustanne zaangażowanie i wizjonerskie podejście zapewniły Polsce nie tylko bezpieczeństwo, ale także silne wsparcie sojuszników w obliczu współczesnych zagrożeń - uzasadnia wybór tegorocznego laureata Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Javier Solana. Fizyk, który został dyplomatą

Solana swoją drogę zawodową rozpoczął od studiów fizyki na Universidad Complutense de Madrid, a następnie na University of Virginia w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobył tytuł doktora. Następnie został członkiem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). W latach 1982-1995 pełnił różne funkcje ministerialne w rządach Felipe Gonzáleza, w tym ministra kultury, ministra edukacji i nauki oraz ministra spraw zagranicznych.