Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz we wtorek odwołał władze mediów publicznych. Zmiany objęły Polskie Radio. Prezesem został Paweł Majcher, były prezes Radia Wrocław i były wiceprezes Polskiego Radia. Zastąpił na tym stanowisku Agnieszkę Kamińską.

W środę Paweł Majcher i nowy wiceprezes Juliusz Kaszyński wysłali maila do wszystkich pracowników Polskiego Radia.

„Szanowni Państwo, decyzją Rady Nadzorczej od dziś kierujemy Polskim Radiem. Przyszliśmy tu odbudowywać i wzmacniać. Jesteśmy radiowcami. Znamy realia panujące w firmie i mamy świadomość, że wciąż pracuje tu wielu fachowców. Chcemy skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia" - czytamy.

„Wiemy też co działo się w Radiu w ostatnich latach. Zarówno Wy jak i my mamy świadomość, że było to efektem politycznych decyzji i stało w dalekiej sprzeczności z zasadami obiektywnego dziennikarstwa. Naszym celem jest zakończenie takich praktyk. Chcemy by Polskie Radio znów było wzorem dziennikarskiego profesjonalizmu i obiektywizmu. Zapraszamy do współpracy”- przekazali prezesi Polskiego Radia.