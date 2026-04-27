Jak czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działanie Travelplanet.pl sprawiało, że konsumenci byli wprowadzani w błąd co do ceny imprezy turystycznej. Mogli mieć trudności w rzetelnym porównaniu ofert, a nawet ze znalezieniem wycieczek, które rzeczywiście ich interesowały.

Niższa cena w wynikach wyszukiwania, wyższa w szczegółach wyjazdu

O co dokładnie chodziło? Otóż jak ustalono, informacje o cenie wycieczki, które pojawiły się w wynikach wyszukiwania były inne od tych po wejściu w szczegóły wyjazdu. Na 100 sprawdzonych wycieczek w 47 przypadkach cena widoczna w szczegółach oferty była średnio o 329 zł za osobę wyższa niż w wynikach wyszukiwania. W badanym przez urzędników okresie największa różnica dotyczyła wyjazdu do Dubaju i wynosiła aż 4730 zł. Cena za osobę prezentowana w wynikach wyszukiwania wynosiła 4293 zł, natomiast w szczegółach wycieczki było to 9023 zł.

Co więcej, w niektórych przypadkach cena nie zawierała obowiązkowych składek na turystyczny fundusz gwarancyjny. Jak zaznacza UOKiK, tę praktykę firma zmieniła w toku postępowania i obecnie ceny uwzględniają składki.

– Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i w wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy – zaznacza cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

To nie pierwsza taka kara dla agenta turystycznego

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożył on na Travelplanet.pl karę w wysokości 647 tys. zł i nakazał spółce zmianę praktyki. Przedsiębiorca będzie musiał również poinformować o decyzji na swojej stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Jak przypomina UOKiK, nie jest to pierwsza decyzja dotycząca zamieszczania nieprawdziwych cen imprez turystycznych na stronach internetowych. W grudniu 2023 r. za taką praktykę nałożono ponad milion zł kary na właściciela portalu wakacje.pl.

