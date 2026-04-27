Travelplanert.pl to po Wakacje.pl drugi największy pod względem obrotów i liczby klientów agent turystyczny w Polsce
Jak czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działanie Travelplanet.pl sprawiało, że konsumenci byli wprowadzani w błąd co do ceny imprezy turystycznej. Mogli mieć trudności w rzetelnym porównaniu ofert, a nawet ze znalezieniem wycieczek, które rzeczywiście ich interesowały.
O co dokładnie chodziło? Otóż jak ustalono, informacje o cenie wycieczki, które pojawiły się w wynikach wyszukiwania były inne od tych po wejściu w szczegóły wyjazdu. Na 100 sprawdzonych wycieczek w 47 przypadkach cena widoczna w szczegółach oferty była średnio o 329 zł za osobę wyższa niż w wynikach wyszukiwania. W badanym przez urzędników okresie największa różnica dotyczyła wyjazdu do Dubaju i wynosiła aż 4730 zł. Cena za osobę prezentowana w wynikach wyszukiwania wynosiła 4293 zł, natomiast w szczegółach wycieczki było to 9023 zł.
Co więcej, w niektórych przypadkach cena nie zawierała obowiązkowych składek na turystyczny fundusz gwarancyjny. Jak zaznacza UOKiK, tę praktykę firma zmieniła w toku postępowania i obecnie ceny uwzględniają składki.
– Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i w wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy – zaznacza cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Czytaj więcej
Biuro podróży Exim Tours wprowadzało jednostronne zmiany w warunkach wycieczek bez podstawy w umowie i nie informowało turystów o możliwości bezkos...
Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożył on na Travelplanet.pl karę w wysokości 647 tys. zł i nakazał spółce zmianę praktyki. Przedsiębiorca będzie musiał również poinformować o decyzji na swojej stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych.
Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.
Jak przypomina UOKiK, nie jest to pierwsza decyzja dotycząca zamieszczania nieprawdziwych cen imprez turystycznych na stronach internetowych. W grudniu 2023 r. za taką praktykę nałożono ponad milion zł kary na właściciela portalu wakacje.pl.
Czytaj więcej
Prezes UOKiK nałożył ponad 1 mln zł kary na portal wakacje.pl za nieaktualne lub niepełne ceny wielu wycieczek prezentowanych na stronie.
Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK rozpoczęło się przed zmianą właścicielską Travelplanet.pl, więc aktualny właściciel nie był stroną zdarzeń, których ono dotyczy.
Zgodnie z warunkami transakcji, wszelkie zobowiązania oraz ewentualne konsekwencje prawne związane ze sprawami wszczętymi przed finalizacją przejęcia pozostają po stronie poprzedniego właściciela.
Travelplanet.pl nie zgadza się z decyzją UOKiK. Spółka będzie się od niej odwoływać i podejmować dalsze kroki prawne. Jednocześnie zaznacza, że Travelplanet.pl, jako agent turystyczny, prezentuje zawsze takie ceny, jakie zostały mu przesłane przez biura podróży, i na żadnym etapie nie wpływa na ich poziom. Tym samym ceny na stronie Travelplanet.pl są takie same jak na stronach biur podróży.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas