Po rozpoczęciu przez USA wojny przeciwko Iranowi w lutym Teheran zablokował cieśninę Ormuz, która łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i jest głównym szlakiem wywozu ropy z tego regionu.
Do zdarzenia doszło w Zatoce Perskiej około 100 km od wybrzeża Kataru.
Po rozpoczęciu przez USA wojny przeciwko Iranowi w lutym Teheran zablokował cieśninę Ormuz, która łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i jest głównym szlakiem wywozu ropy z tego regionu.
Od tego czasu Iran dąży do kontroli nad Ormuzem i przeprowadził wiele ataków na statki, które zdaniem władz w Teheranie nie przestrzegały narzuconych przez nie regulacji.
Działaniom Iranu sprzeciwiają się Stany Zjednoczone, które utrzymują blokadę irańskich portów i atakują infrastrukturę wojskową tego państwa. USA podkreślają, że jednym z ich celów jest przywrócenie wolności żeglugi przez Ormuz.
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Ilość przewożonej przez Ormuz ropy naftowej jest już zbliżona do poziomu sprzed wojny, ale dostawy produktów rafinowanych, w tym benzyny i oleju napędowego, są nadal mniejsze — wynika z ogłoszonych na początku tygodnia danych firmy Kpler, śledzącej przepływ ropy przez cieśninę.
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