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Rosjanie zmienili taktykę ataków na Kijów. Skuteczność obrony spadła z 95 do 60 procent.
„Byłem 24 godziny w Kijowie i wtedy Rosjanie dwukrotnie atakowali miasto dronami. Jeden z nich zestrzelono nad naszymi głowami. A drugi uderzył w stację benzynową zabijając cywilów, którzy tankowali paliwo. W piekle jest specjalne miejsce dla Putina” – napisał amerykański kongresmen republikański, gen. Dan Bacon, który w zeszłym tygodniu był w ukraińskiej stolicy.
Wykorzystując braki pocisków do baterii Patriot, rosyjska armia atakuje miasto rakietami Iskander, których inna broń nie może zestrzelić. Ale od końca sierpnia – prawie codziennie – na Kijów spadają nowe, rosyjskie drony.
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