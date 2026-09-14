„Byłem 24 godziny w Kijowie i wtedy Rosjanie dwukrotnie atakowali miasto dronami. Jeden z nich zestrzelono nad naszymi głowami. A drugi uderzył w stację benzynową zabijając cywilów, którzy tankowali paliwo. W piekle jest specjalne miejsce dla Putina” – napisał amerykański kongresmen republikański, gen. Dan Bacon, który w zeszłym tygodniu był w ukraińskiej stolicy.

Wykorzystując braki pocisków do baterii Patriot, rosyjska armia atakuje miasto rakietami Iskander, których inna broń nie może zestrzelić. Ale od końca sierpnia – prawie codziennie – na Kijów spadają nowe, rosyjskie drony.