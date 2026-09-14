Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosyjskie naloty niszczą magazyny żywności. W Kijowie zaczyna brakować podstawowych produktów

Od sierpnia Kijów jest celem zmasowanych rosyjskich ataków lotniczych. Rosjanie chcą zniszczyć cywilną infrastrukturę miasta, a poprzez spalenie składów żywności wywołać głód.

Publikacja: 14.09.2026 10:15

Rosjanie zmienili taktykę ataków na Kijów. Skuteczność obrony spadła z 95 do 60 procent.

Rosjanie zmienili taktykę ataków na Kijów. Skuteczność obrony spadła z 95 do 60 procent.

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Andrzej Łomanowski

„Byłem 24 godziny w Kijowie i wtedy Rosjanie dwukrotnie atakowali miasto dronami. Jeden z nich zestrzelono nad naszymi głowami. A drugi uderzył w stację benzynową zabijając cywilów, którzy tankowali paliwo. W piekle jest specjalne miejsce dla Putina” – napisał amerykański kongresmen republikański, gen. Dan Bacon, który w zeszłym tygodniu był w ukraińskiej stolicy.

Wykorzystując braki pocisków do baterii Patriot, rosyjska armia atakuje miasto rakietami Iskander, których inna broń nie może zestrzelić. Ale od końca sierpnia – prawie codziennie – na Kijów spadają nowe, rosyjskie drony.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama