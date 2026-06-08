Łotewska armia wydała komunikat, w którym ostrzeżono ludność cywilną przed zagrożeniem w przestrzeni powietrznej. Zagrożenie dotyczyło wschodnich regionów kraju, zlokalizowanych wokół miast Lucyn (Ludza), Rzeżyca (Rēzekne), Balvi oraz Aluksne. Resort obrony opublikował pierwsze ostrzeżenie o godzinie 8:21. Kolejny komunikat, nadany o 8:55, zawierał już bezpośrednie wytyczne i nakazy dla ludności cywilnej. Zaapelowano do mieszkańców o pozostanie w domach oraz śledzenie oficjalnych komunikatów.

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