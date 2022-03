Operacje myśliwców US Air Force nad Europą Środkowo-Wschodnią

Stacjonujący w brytyjskiej bazie Lakenheath dywizjon 495th FS Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (US Air Force) przebazował dwa swoje myśliwce Lockheed Martin F-35A Lightning II do litewskiej bazy Siauliai, zaś trzy kolejne do estońskiej bazy Ämari.