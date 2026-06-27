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Bogusław Chrabota: Rafał Trzaskowski był atutem, teraz staje się wizerunkowym obciążeniem KO

Afera ze Szpitalem Południowym uderzyła w wizerunek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Lojalny elektorat jest wściekły. Prezydent ma miesiąc na ratunek. Jeśli sobie nie poradzi w imię interesu koalicji powinien zniknąć.

Publikacja: 27.06.2026 10:50

Bogusław Chrabota: Rafał Trzaskowski był atutem, teraz staje się wizerunkowym obciążeniem KO

Foto: PAP/Piotr Nowak

Bogusław Chrabota

Na Ursynowie wrze po aferze ze Szpitalem Południowym. Wrze nie tylko w żelaznym elektoracie Koalicji Obywatelskiej, ale i w szerszych kręgach mieszkańców. A to wyjątkowa dzielnica: drugi po Wilanowie matecznik liberałów. Trzaskowski był tu do niedawna bezdyskusyjnym autorytetem. Tu mieszka (Kabaty), tu jest widywany na rowerze, z rodziną. I nagle – co tylko potwierdza sens przysłowia – okazuje się, że najciemniej jest pod latarnią.

Skandal z młodym „wyjątkowo zaradnym” lekarzem-politykiem wybucha tuż pod okiem Trzaskowskiego. Na jego macierzystym Ursynowie. A jest to skandal o sile rażenia bomby jądrowej. Nie przeczę, że to efekt histerii w sferze mediów, powtarzanych w kółko nierzetelnych informacji (naginania ich również), fake newsów, czy instrumentalnego traktowania tematu przez przeciwników politycznych. Ale tak – do pioruna – jest! Takie są media. Takie historie rezonują. I takie są zasady demokracji. Opozycja robi wszystko, by uderzyć w politycznych antagonistów.

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