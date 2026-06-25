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Artur Bartkiewicz: Afera w Szpitalu Południowym. Donald Tusk na kursie do utraty władzy

PiS nie musi zyskać na aferze w Szpitalu Południowym, ale Donald Tusk wraz z KO i tak znaleźli się na kursie do utraty władzy.

Aktualizacja: 25.06.2026 08:57 Publikacja: 25.06.2026 07:29

Łukasz Kmita w czasie happeningu PiS przed Szpitalem Południowym

Łukasz Kmita w czasie happeningu PiS przed Szpitalem Południowym

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Dla Koalicji Obywatelskiej zabójcze politycznie jest nieodparte wrażenie, że za wszystkim co działo się w Szpitalu Południowym stała sieć partyjnych zależności sprawiająca, iż pośród równych obywateli równiejsi byli ci z legitymacją Koalicji Obywatelskiej. I to niezależnie od tego, czy mówimy o młodym, ambitnym lekarzu-radnym, który bez specjalizacji nie tylko rządził na SOR stołecznego szpitala i dzielił (przede wszystkim miejsca w „saloniku VIP”), czy też o jego krewnych i znajomych z kręgu Koalicji Obywatelskiej, którzy mogli liczyć na ochronę zdrowia w wydaniu takim, jakie politycy przedstawiają w kampanii wyborczej, a nie tym, które otrzymujemy po wyborach.

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