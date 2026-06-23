Nie spodziewałem się, że po aferze z Orderem Orła Białego Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska. Mało kto się spodziewał. Właśnie ze względu na małostkowość. Argumenty, że miałby bać się w Gdańsku jakichś protestów, manifestowania niechęci etc. wrzucam do kosza. Wielka konferencja URC 2026 w Gdańsku jest planowana od dawna. Będzie świetnie chroniona. Na dodatek weźmie w niej udział wielu sojuszników Ukrainy, także z kręgów polskiej polityki. Będzie „obstawiona” przez biznes i w większości przychylne Ukrainie media.