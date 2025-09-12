Miliardy na znane marki, czyli ABG buduje masę przed IPO

W tym roku portfel ABG powiększył się najpierw o odzieżową markę Dockers, którą holding kupił od Levi Strauss za 311 mln dol. Następnie ogłoszono, że przejmie 51 proc. własności intelektualnej notowanej na giełdzie amerykańskiej firmy Guess?. Ile ma kosztować to przejęcie ABG nie pokazano.

Po transakcji z ABG, akcjonariusze (poza trzema osobami: założycielami, czyli braćmi Marciano oraz dyrektorem finansowym) będą mieli możliwość sprzedaży akcji po 16,75 dol. za walor. Na to potrzeba około 620 mln dol. Z kolei dług to około 580 mln dol. (razem około 1,2 mld dol.)

Jak wynika z komunikatu spółki, po wszystkim zarząd będzie posiadać 100 proc. spółki prowadzącej działalność operacyjną, a własność intelektualna należeć będzie w 51 proc. do ABG i w 49 proc. do założycieli i dyrektora finansowego. Cała firma (z długiem) została wyceniona na 1,4 mld dol. (Bloomberg podał potem, że na 2,3 mld dol.).

To jeszcze nie wszystko. Jak informował „The Wall Street Journal”, francuska grupa modowa LVMH, kontrolowana przez rodzinę Arnault, wystawiła latem na sprzedaż biznes pod brandem Marc Jacobs i do tej pory nie ogłoszono decyzji, co z nim będzie dalej. Tutaj także jednym z trzech chętnych do przejęcia marki ma być ABG.

Taka aktywność holdingu założonego przez Saltera nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę jego zapowiedzi upublicznienia ABG. Pierwotna oferta akcji holdingu była już dwa razy odsuwana, ale – jak twierdził Salter w rozmowie z Bloombergiem – tym razem „już czas”. A czas ten oznaczać ma wiosnę 2026 r. To może być znaczące IPO, biorąc pod uwagę, że już w ubiegłym roku Salter mówił o wycenie ABG na 17 mld dol., a – jak widać – portfel holdingu rozrasta się.