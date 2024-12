Czytaj więcej Handel Polacy szturmem ruszyli na zakupy. Czarny piatek zapowiada dobry sezon świąteczny W Black Friday liczba transakcji wzrosła o 53 proc. w porównaniu z pozostałymi dniami listopada. Sprzedawcy online zanotowali obroty wyższe o 136 proc. Przed rokiem ten wzrost wynosił 116 proc., co wskazuje, że ten sezon świąteczny zapowiada się obiecująco.

16 grudnia klienci Allegro pobili dotychczasowy rekord i złożyli największą liczbę zamówień w ciągu 25 lat istnienia platformy. Największą popularnością cieszyły się urządzenia RTV i AGD, zabawki oraz dekoracje. Po świętach także na tej platformie można spodziewać się wysypu promocyjnych ofert, ponieważ już popularność festiwali zakupowych, choćby Black Friday, pokazała, że to skuteczne narzędzie pozwalające na przyciągnięcie uwagi konsumentów.

Walka sklepów na ceny

Eksperci wskazują także na to, że coraz istotniejszą rolę w okresie wyprzedaży odgrywają media społecznościowe – 55 proc. badanych wykorzystuje je do szukania najlepszych cen, 26 proc. czyta w mediach społecznościowych recenzje produktów i tworzy w nich listy życzeń. – Co ciekawe, rozwiązania stosujące sztuczną inteligencję również byłyby z chęcią wykorzystywane w celu wyszukiwania najlepszych ofert. Prawie połowa Amerykanów użyłaby chatbota AI podczas zakupów online, aby porównać ceny, podczas gdy 35 proc. użyłoby go do powiadomień o okazjach. To ewidentnie jeden z kierunków rozwoju: osobisty asystent zakupowy będzie w przyszłości pomagał nam w zarządzaniu naszym portfelem, garderobą i konsolami z grami – podkreśla Sebastian Błaszkiewicz.

Dla firm okres po świętach oznacza jeszcze jeden sezonowy trend, niekoniecznie dla nich korzystny. –Często pomijanym problemem są również zwroty, które masowo pojawiają się po zakończeniu wyprzedaży. W branżach takich jak moda zwracane czy odsyłane produkty generują znaczące koszty – od transportu po ponowne wprowadzenie ich do magazynu. Te dodatkowe obciążenia mogą wyraźnie wpłynąć na bilans finansowy – podkreśla Katarzyna Iwanich, prezes zarządu Insightland z grupy Hexe Capital.

Handlowcy przyznają, że o ile zwrotów w Polsce jest nadal mniej niż na zachodzie Europy, o tyle faktycznie jest to dla sprzedawców wyzwanie. – Okresowo co trzeci, czasami nawet co drugi produkt wraca. Obsługa tego jest kosztowna, ponieważ zwroty powinny jak najszybciej trafić znowu do konsumentów – potwierdza jeden z dużych e-sklepów.