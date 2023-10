Kwestie ESG coraz mocniej wpływają na decyzje i wybory Polaków

Jak zwraca uwagę dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, ekonomistka i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, 29 proc. pozytywnych wskazań to słaby wynik, który pokazuje nie tyle wzrost optymizmu, ile oswojenie się z trwającą wojną, ustabilizowanie się sytuacji z uchodźcami z Ukrainy. Widać w nim efekt ciągle bardzo wysokiej inflacji (w ciągu 6 miesięcy 2023 r. wyniosła ona średnio 15 proc.), a przede wszystkim niestabilności politycznej eskalującej w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Gdyby nie dobra sytuacja na rynku pracy, niski poziom bezrobocia mimo słabości polskiej gospodarki, to zapewne nie byłoby nawet tych 29 proc. pozytywnych ocen – dodaje ekonomistka.



Jak wynika z badania, Polacy krytycznie oceniają nie tylko działania rządu, ale także biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Najgorzej w ocenie polskich uczestników badania wypadła jednak aktywność rządu, którą chwali tylko co piąty badany. Z kolei najlepiej wypadły tu organizacje pozarządowe, chociaż wysoką notę dało im niezbyt dużo, bo 39 proc. respondentów. Na drugim miejscu są małe firmy, z 29 proc. pozytywnych ocen, pomimo, że dużo rzadziej niż większe przedsiębiorstwa prowadzą i komunikują programowe działania związane z ESG. Chętnie i często robią to duże spółki, wobec których konsumenci (podobnie jak regulatorzy) mają jednak większe wymagania, co potwierdza mniejszy, bo 25-proc. udział wysokich ocen.