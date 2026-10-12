– Dzwony giełdowe odmierzają debiuty, początki i końce sesji, są z nami w czasie wielu uroczystości. Poprzedni dzwon był z nami 10 lat, towarzyszył przy ponad 100 debiutach, przy ponad 2,6 tys. sesjach giełdowych. Nie idzie na emeryturę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – poinformował prezes GPW Tomasz Bardziłowski po odsłonięciu nowego dzwonu.

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GPW świętuje 35-lecie. Nowy dzwon z wykresem indeksu WIG

Zwrócił uwagę, że nowy dzwon ma w sobie również nową symbolikę. – Jest to dzwon z okazji 35-lecia giełdy, ale pozwoliliśmy sobie również, żeby pokazać na nim coś więcej. To jest indeks WIG od początku giełdy 1991 r. do dzisiaj. Można zobaczyć, że te ostatnie dwa lata na tym indeksie wyglądają naprawdę imponująco, te wzrosty. Giełda podwoiła się, jeżeli chodzi o dwa lata i mam nadzieję, że przed nami kolejny dobry okres – stwierdził prezes giełdy.

– Dzwon, który nam odmierza tę nową erę (...), giełda przez wiele lat była symbolem transformacji gospodarczej i teraz chcemy, żeby była symbolem innowacji, innowacyjnych spółek – powiedział Bardziłowski.

Prezes rady nadzorczej GPW Iwona Sroka podkreśliła, że dzwon jest najważniejszym symbolem parkietu. – To nie tylko debiuty, nie tylko szczególne uroczystości – codziennie rano i po południu przewodniczący sesji, nawet jak tu nikogo nie ma, przychodzi oddzwonić początek i koniec dnia giełdowego - zauważyła.

Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes GPW, zwrócił uwagę, że to czwarty dzwon w historii warszawskiego parkietu. – Pierwszy został nam podarowany przez giełdę paryską i to od tego czasu stał się symbolem giełdy – wskazał. – Oczywiście były różne przygody. Jeden, ten pierwszy dzwon w pewnym momencie zamilkł, więc w ukryciu, w nocy trzeba było go wymienić, żeby inwestorzy nie uznali tego za jakiś zły omen – dodał Rozłucki.

Historyczny dzwon warszawskiej giełdy trafi do Szkoły Głównej Handlowej

GPW w komunikacie poinformowała, że dzwon został wykonany z brązu, ręcznie, metodą wosku traconego, przez przedstawicieli Pracowni Ludwisarskiej Janusza i Macieja Felczyńskich, kontynuującej tradycje i kunszt najstarszej odlewni dzwonów w Polsce.

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„Na jego powierzchni umieszczono wykres Warszawskiego Indeksu Giełdowego obejmujący lata 1991-2026 oraz okolicznościowe logo przygotowane z okazji 35-lecia GPW. Dzwon dopełnia ręcznie wykonana ringabulina autorstwa Pawła Durakiewicza. Wykonana z ponad 50 metrów polskiego lnu pochodzącego z Dolnego Śląska, powstała z wykorzystaniem tradycyjnych węzłów i splotów marynistycznych. Jej konstrukcja skrywa również jubileuszowy akcent 35-lecia warszawskiej Giełdy” – dodała giełda.

Cytowany w komunikacie rektor i prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak podkreślił, że historia GPW jest od samego początku nierozerwalnie związana z SGH i jej absolwentami. Oficjalne powitanie historycznego dzwonu w murach głównego budynku SGH odbędzie się 13 października, podczas inauguracji roku akademickiego w jubileuszowym roku 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

GPW uruchomiła system WATS. Nawet 100 tys. zleceń na sekundę

Prezes GPW zwrócił uwagę, że nowy dzwon zbiega się terminem z wprowadzeniem przez giełdę nowego systemu transakcyjnego – GPW WATS, który zaczął funkcjonować od 5 października.

GPW WATS to pierwszy system transakcyjny opracowany przez samą giełdę. Zastąpił Universal Trading Platform (UTP) dostarczany przez NYSE Technologies, który obsługiwał rynki GPW przez ponad dziesięć lat. Prace nad nowym systemem trwały kilka lat.

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GPW WATS będzie mógł docelowo przeprocesować 100 tys. zleceń/sekundę wobec 20 tys. zleceń/sekundę, realizowanych przez UTP. WATS zmniejszyć ma opóźnienia (tzw. full roundtrip latency – czas między złożeniem zlecenia a otrzymaniem potwierdzenia jego obsługi przez giełdę) do 50 mikrosekund wobec 650 mikrosekund w UTP.

Nowy system w ciągu tylko czterech dni obsłużył ponad 1 mln transakcji, czyli ponad 9 mld zł obrotu i to „bez ani minuty nieplanowanych przerw”. Podczas jednej sesji giełdowej GPW WATS ma móc obsłużyć do 300 mln operacji, z możliwością ich zwiększenia do 1 mld dziennie.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.