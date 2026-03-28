Gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, wydał rozporządzenie wykonawcze zakazujące urzędnikom stanowym wykorzystywania poufnej wiedzy do obstawiania na rynkach predykcyjnych, takich jak Polymarket i Kalshi.

Decyzja zapadła w związku z obawami, że przedstawiciele władz mogą wykorzystywać informacje niejawne do osiągania zysków na takich platformach. Impulsem była sytuacja, w której nieznany inwestor zarobił ponad 400 tys. dolarów, obstawiając odsunięcie od władzy prezydenta Wenezueli, Nicolás Maduro, jeszcze przed amerykańską operacją mającą na celu jego pojmanie – informuje Reuters.

Zakaz wykorzystywania poufnych informacji na rynkach predykcyjnych w Kalifornii

Zgodnie z rozporządzeniem gubernatora Newsoma wszyscy jego nominaci mają zakaz wykorzystywania jakichkolwiek niepublicznych informacji do osiągania osobistych korzyści lub pomagania innym osobom – w tym członkom rodziny czy byłym partnerom biznesowym – w zarabianiu na rynkach predykcyjnych.

Polymarket i Kalshi to dwie największe platformy tego typu. Polymarket nie odpowiedział od razu na prośbę Reutera o komentarz.

Kalshi opublikowało oświadczenie w serwisie X: „W Kalshi wykorzystywanie poufnych informacji narusza nasze zasady i egzekwujemy je, gdy wykrywamy takie przypadki... Pracownicy rządowi powinni mieć świadomość, że handel na regulowanych federalnie rynkach z wykorzystaniem istotnych, niepublicznych informacji jest niezgodny z prawem.”