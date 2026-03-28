Koniec zarabiania na poufnych danych. Kalifornia wprowadza twardy zakaz. Gavin Newsom, gubernator Kalifornii
Gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, wydał rozporządzenie wykonawcze zakazujące urzędnikom stanowym wykorzystywania poufnej wiedzy do obstawiania na rynkach predykcyjnych, takich jak Polymarket i Kalshi.
Czytaj więcej
Decyzja zapadła w związku z obawami, że przedstawiciele władz mogą wykorzystywać informacje niejawne do osiągania zysków na takich platformach. Impulsem była sytuacja, w której nieznany inwestor zarobił ponad 400 tys. dolarów, obstawiając odsunięcie od władzy prezydenta Wenezueli, Nicolás Maduro, jeszcze przed amerykańską operacją mającą na celu jego pojmanie – informuje Reuters.
Zgodnie z rozporządzeniem gubernatora Newsoma wszyscy jego nominaci mają zakaz wykorzystywania jakichkolwiek niepublicznych informacji do osiągania osobistych korzyści lub pomagania innym osobom – w tym członkom rodziny czy byłym partnerom biznesowym – w zarabianiu na rynkach predykcyjnych.
Czytaj więcej
Polymarket i Kalshi to dwie największe platformy tego typu. Polymarket nie odpowiedział od razu na prośbę Reutera o komentarz.
Kalshi opublikowało oświadczenie w serwisie X: „W Kalshi wykorzystywanie poufnych informacji narusza nasze zasady i egzekwujemy je, gdy wykrywamy takie przypadki... Pracownicy rządowi powinni mieć świadomość, że handel na regulowanych federalnie rynkach z wykorzystaniem istotnych, niepublicznych informacji jest niezgodny z prawem.”
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas