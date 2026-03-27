Kamila Dorbach, dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od czerwca 2025 roku, podczas Festiwalu Filmowego Script Fiesta opowiedziała o najbliższych inicjatywach instytutu skierowanych głównie w stronę młodych twórców.

Reklama Reklama

Plany Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2026 r. Wsparcie dla młodych twórców

Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2026 r. zamierza aktywnie wspierać początkujących reżyserów i producentów w tworzeniu i promocji ich pierwszych dzieł. Mają temu służyć nowe inicjatywy, stworzone specjalnie w tym celu.

– To będzie taki rok profesjonalizacji branży. Planujemy cykl masterclassów, czyli szkoleń dla młodych twórców z gigantami, jeśli chodzi o kinematografię. Będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób promować swój projekt tak, żeby on był widoczny, jak pracować z developmentem w przypadku filmu debiutującego, w jaki sposób nawiązywać relacje także finansowe i poszukiwać inwestorów oraz jak sprzedawać ten film za granicę, jeżeli rzeczywiście ma potencjał międzynarodowy – powiedziała Dorbach.

Filmy artystyczne i krótkometrażowe. Na jakie wsparcie mogą liczyć?

Działania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej będą się skupiać również na promocji polskiego kina artystycznego. Kamila Dorbach przekonuje, że Instytut stara się robić co w jego mocy, by przyciągnąć widzów do kin.

– Przede wszystkim rozmawiamy jako PISF z bankami, ponieważ najtrudniejszym elementem w przypadku kina niezależnego czy producentów niezależnych jest przede wszystkim kwestia dotycząca narzędzi finansowych. To znaczy, zakładając że jakąś część pieniędzy takie projekty otrzymają z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, później zaczyna się problem, bo rzeczywiście to poszukiwanie inwestorów w przypadku filmów wysoko artystycznych jest piekielnie skomplikowane. W związku z tym liczymy na to, że banki będą chciały, czy sektor bankowy będzie chciał wejść w zabezpieczony odpowiednio proces finansowania produkcji właśnie w przypadku producentów niezależnych – powiedziała Interii dyrektor PISF.

PISF niezmiennie stawia również na filmy krótkometrażowe. – Finansujemy także krótkie metraże, przynajmniej w zakresie animacji oraz dokumentu i oczywiście pracujemy nad tym wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby finansować także fabularne krótkie metraże. I żeby była jasność, nie tylko młodzi twórcy robią krótki metraż. Teraz jest bardzo popularny i ceniony – zapewnia Kamila Dorbach.

Festiwal Filmowy Script Fiesta. „Film zaczyna się od pomysłu i scenariusza” Trwający od 25 do 29 marca Festiwal Filmowy Script Fiesta organizowany przez Warszawską Szkołę Filmową to wydarzenie poświęcone sztuce scenopisarskiej. Poza konkursową rywalizacją ma na celu stworzenie młodym twórcom warunków do rozwoju i zdobycia wiedzy.



– Dla mnie film zaczyna się od pomysłu i od scenariusza, [...] dlatego Instytut robi wszystko, żeby wesprzeć twórców w produkcji pierwszych dzieł. Wiemy, jak trudny jest proces pisania scenariusza, później reżyserii tego filmu i na koniec produkowania. Ja jednak bardzo głęboko wierzę w to, że polskie kino jest potęgą. Odnosimy sukcesy. Chciałabym, żeby było bardziej obecne w Europie, na festiwalach, ale przede wszystkim bardzo zależy mi na tym, żebyśmy pisali dobre historie. I tak jak dzisiaj powiedziała zresztą reżyserka Urszula Antoniak: nie kombinujmy. Te historie muszą być mocne, ale paradoksalnie muszą również być proste – powiedziała Interii Kamila Dorbach.











