ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ TIMELESS FILM FESTIVAL WARSAW

W dniach 7–14 kwietnia Warszawa ponownie stanie się stolicą kina ponadczasowego, oferując widzom bogaty program pełen filmowych arcydzieł. Festiwal przyciągnie zarówno miłośników klasyki amerykańskiej, europejskich perełek, jak i polskiej kinematografii, przypominając filmy, które mimo upływu lat wciąż fascynują i inspirują kolejne pokolenia.

Program festiwalu obejmuje retrospektywę z udziałem Daniela Olbrychskiego, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. Na ekranach pojawią się jego najważniejsze role – od występów u Andrzeja Wajdy po kreacje w filmach Krzysztofa Zanussiego, Volkera Schlöndorffa czy Krzysztofa Kieślowskiego. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak wszechstronnym i charyzmatycznym aktorem pozostaje Olbrychski.

Tegoroczna edycja festiwalu odda hołd zmarłemu w styczniu Davidowi Lynchowi. Kompletny przegląd jego filmografii, od „Głowy do wycierania” (1977) po „Inland Empire” (2006), przypomni, że to, co lynchowskie, nie zawsze musi być oniryczne, pełne podskórnie tętniącego lęku. W programie znajdą się także jego mniej znane krótkometrażowe filmy, ukazujące jego malarską wrażliwość.

W sekcji „Uczta kinomanek i kinomanów” ponad 70 filmów, reprezentujących najważniejsze zmiany w kinematografii ostatniego stulecia. Od klasyki lat 20. i 30., przez lata 70. i 80., aż po współczesne arcydzieła. Pokazane zostaną zarówno kultowe tytuły, jak „Przeminęło z wiatrem” czy „Ostatnie kuszenie Chrystusa”, jak i rzadko pokazywane filmy twórców takich jak Ester Krumbachová, Maurice Pialat czy Chantal Akerman.

Jednym z najmocniejszych akcentów festiwalu będzie retrospektywa twórczości Mai Zetterling – odważnej, kontrowersyjnej reżyserki, która łamała społeczne tabu i wyprzedzała swoje czasy. Jej filmy to mistrzowsko wyreżyserowane, pełne pasji, wciąż aktualne manifesty wolności.

W programie także retrospektywa filmów Sama Peckinpaha. Filmy jednego z najważniejszych reżyserów amerykańskiego kina rozpalały do czerwoności właścicieli hollywoodzkich studiów, wyprzedzając swoje czasy. Odważne kreacje tworzyli w jego filmach choćby Steve McQueen, Dustin Hoffman czy Kris Kristofferson.

Inspiracją do powstania sekcji „Swobodni jeźdźcy, wściekłe byki. Nowe Hollywood 1967–1980” stała się książka „Na bulwarach czyhają potwory. Filmowa historia Ameryki”

Macieja Jarkowca, kuratora sekcji. „Absolwent”, „Nocny kowboj”, „Ostatni seans filmowy”, „Rozmowa”, „Pieskie popołudnie” i „Wściekły Byk” – filmy prezentowane w tej sekcji – są czymś więcej niż lustrem epoki, w której powstały. Wybrane tytuły wytrzymują próbę czasu, bo na pierwszym planie umieszczają człowieka, nie politykę.

Twórcy festiwalu przypomną trudno dostępny i rzadko pokazywany film francuskiego reżysera Claude’a Lanzmanna „Shoah”, którego premiera odbyła się w Paryżu 30 kwietnia 1985 roku, dokładnie 40 lat temu. Dla wielu „Shoah” jest jednym z najważniejszych dzieł filmowych XX wieku. Lanzmann skończyłby w tym roku 100 lat.

Widzowie festiwalu będą mogli zobaczyć także „Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay” jako pierwsi, zanim film trafi do kin. Bracia Quay będą gośćmi festiwalu. Podczas festiwalu wyświetlone zostaną też zarówno dwa poprzednie pełnometrażowe filmy Stephena i Timothy’ego Quayów, jak i dwa zestawy krótkich metraży autorstwa reżyserskiego tandemu. Bracia regularnie odwołują się w swojej twórczości do polskiej kultury, a proza Brunona Schulza odegrała w ich twórczości jedną z kluczowych ról.

Z okazji 50. rocznicy tragicznej śmierci Pier Paolo Pasoliniego oraz premiery jego ostatniego, skandalicznego filmu w programie pojawi się sekcja „Przeklęta pasja: Pier Paolo Pasolini w 50. rocznicę śmierci”. Kulminacją retrospektywy będzie rocznicowy pokaz „Salò, czyli 120 dni Sodomy”, film-wstrząs, który w brutalny sposób obnaża mechanizmy władzy i dehumanizacji.

Więcej informacji: www.timelessfilmfestival.pl

