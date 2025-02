Gene Hackman: aktor genialny, choć niepiękny

Zwolniony ze służby, pojechał do Nowego Jorku. Tu imał się różnych prac, wreszcie zaczął dalej się uczyć. Najpierw grafiki użytkowej, potem dziennikarstwa i produkcji telewizyjnej. Szukał swojego miejsca w życiu. W Pasadenie trafił na kursy aktorskie, ale szybko je opuścił, zresztą trudno się dziwić: w ankiecie kolegów został uznany za faceta o najgorszych warunkach do przyszłej aktorskiej kariery.

Był już wtedy po trzydziestce. Pojechał do Nowego Jorku, gdzie grywał w teatrzykach off Broadwayu i w telewizji. Czasem pojawiał się na dużym ekranie, ale reżyserzy widzieli w nim głównie mało wyrafinowanego brutala, chętniej używającego swoich mięśni niż szarych komórek.

Pierwszy Oscar Gene'a Hackmana za „Francuskiego łącznika”

Pierwsze sukcesy zaczął odnosić w połowie lat 60. Najpierw więc była świetna rola w broadwayowskiej komedii „Any Wednesday”, potem niewielka, ale mocna scena w „Lilith”. Gwiazda tego filmu Warren Beatty zapamiętał go i trzy lata później dał mu rolę brata głównego bohatera w filmie „Bonnie i Clyde” Arthura Penna. Przyniosła ona Hackmanowi pierwszą nominację do Oscara. Następna przyszła w roku 1970 za film „I Never Sang for My Father”. A rok później Hackman odbierał statuetkę za niezapomnianą kreację we „Francuskim łączniku” Williama Friedkina.

W tym filmie stworzył wspaniałą postać policjanta – człowieka, którego moralność pozostawia bardzo wiele do życzenia, w walce z gangami narkotykowymi nie stroniącego od nieczystych środków. Pokazał, że jest aktorem o ogromnych możliwościach. Mało kto wiedział, że dostał tę rolę, gdy odrzuciło ją pięciu innych aktorów.