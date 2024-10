Daniel Day-Lewis powróci na ekran. Zagra w debiutanckim filmie swojego syna.

W 2007 roku fenomenalna rola Daniela Day-Lewisa w filmie „Aż poleje się krew” Paula Thomasa Andersona dała mu drugiego Oscara

Po 7 latach przerwy Daniel Day-Lewis powróci na ekran w filmie syna

Kolejny wspólny projekt Daniela Day-Lewisa z Paulem Thomasem Andersonem zaowocował w 2017 roku dobrze odebranym filmem „Nić Widmo”. Po jego premierze aktor drugi raz w swojej karierze ogłosił, że przechodzi na emeryturę.

Powodem, dla którego Anglik postanowił jednak powrócić do swojego fachu, okazuje się być film „Anemone”, do którego aktor napisał scenariusz we współpracy z synem.

Ronan Day-Lewis, dla którego będzie to reżyserski pełnometrażowy debiut, wcześniej dał się poznać światu jako malarz. Dokładne szczegóły dotyczące jego filmu nie są jeszcze znane. O fabule wiadomo jedynie, że będzie to studium związków rodzinnych między ojcami, synami i braćmi. W obsadzie „Anemone” pojawić mają się również: Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley oraz Safia Oakley-Green.