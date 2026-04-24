Praca, aktywizm, kompetencje. Debata młodych na EKG
Jakie są postawy, oczekiwania i obawy młodych wchodzących w dorosłość w czasach permanentnej niepewności? Czy polska szkoła nadąża za światem? Czego brakuje w programach? Elastyczność czy stabilność – czego młodzi oczekują od pracodawców? Odporność i sztuka adaptacji – gdzie się tego nauczyć? O tym młodzi goście Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą rozmawiać w Katowicach.
Aktualizacja:
24.04.2026 12:08
Publikacja:
24.04.2026 11:26
W dyskusji udział wezmą:
Oliwia Aziz, prezeska zarządu, Fundacja #niezamłodzi
Anna Gavina, specjalistka ds. Finansowych, Fundacja Martynka, Prezeska Stowarzyszenia Memoriał (Polska)
Filip Hornik, działacz społeczny w obszarze partycypacji młodzieży i edukacji obywatelskiej, Akcja Uczniowska
Kacper Kwiecień, pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Młodzieży
Martyna Łuszczek, innowatorka technologiczna, laureatka Forbes „25 under 25”
Wiktoria Nowak, Founder, Genboost, Next Generation Champion of Poland ABSL
Julia Wojciechowska, prezeska, Fundacja Zryw
Moderacja: Mirella Panek-Owsiańska, dyrektorka ds. międzynarodowych EEC, Grupa PTWP