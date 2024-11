Szymon Hołownia o ekshumacjach ofiar Wołynia. "Mamy prawo wiedzieć, gdzie są groby naszych bliskich"

„Mamy prawo wiedzieć, gdzie są groby naszych zmarłych, móc postawić na nich świeczkę” - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia na platformie X.

„Spór o zakaz prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy trwał od 2017 r.” - napisał Hołownia. „W tym czasie wielu z polskich polityków na różne sposoby próbowało wpłynąć na decyzję Kijowa. Ja również zabiegałem o to podczas moich spotkań - w październiku i czerwcu br. - z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą. Wielokrotnie prosiłem też o interwencję i wsparcie mojego ukraińskiego odpowiednika, Rusłana Stefanczuka. Powtarzając, że to nie jest sprawa polityczna, a ludzka” - napisał Hołownia.

Odblokowanie przez Ukrainę ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. „Wyczekiwany efekt”

„Wczoraj w końcu ten zgodny, ponadpartyjny wysiłek przyniósł wyczekiwany efekt" - dodał marszałek, odnosząc się do oświadczenia Sikorskiego, który poinformował, że Ukraina odblokowała zakaz prowadzenia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej i "nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium". Radosław Sikorski złożył to oświadczenie po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą.