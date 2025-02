Rewelacyjne dane GUS o sprzedaży detalicznej! Takich nikt się nie spodziewał

Sprzedaż detaliczna zaskoczyła pozytywnie, co dalej?

Po obiecującym pierwszym półroczu 2024 r. (gdy sprzedaż detaliczna towarów rosła o 4,8-5 proc. rok do roku), w trzecim kwartale coś się zacięło i sprzedaż tąpnęła o 1,5 proc. r./r. Czwarty kwartał był już wyraźnie lepszy (wzrost o 3 proc. r./r.), niemniej wolniejsza dynamika niż w pierwszej połowie roku była spójna z hamowaniem nominalnego i realnego wzrostu wynagrodzeń.

Z tego samego względu ekonomiści nie spodziewali się efektownych wyników w handlu wewnętrznym na początku roku – ale styczniowe dane jednak bardzo pozytywnie zaskoczyły. Dane wskazują, że dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw w styczniu nadal spadała (acz pozostawała solidna): do 9,2 proc. r./r. nominalnie (najmniej od ponad trzech lat) i 3,7 proc. realnie (najmniej od ponad roku). Ta pierwsza liczba to m.in. efekt najniższej od trzech lat podwyżki płacy minimalnej, druga dodatkowo wzrostu inflacji na początku roku (według wstępnych danych GUS: do 5,3 proc. z 4,7 proc. w grudniu). Taką sytuację – już jednocyfrowy wzrost płac przy około 5-procentowej inflacji – powinniśmy obserwować w kolejnych miesiącach. Dopiero w drugiej połowie roku sytuacja powinna się wyraźnie zmienić – inflacja spadnie zapewne w okolice 4 proc., niewykluczone jest odbicie dynamiki wynagrodzeń wraz z oczekiwaną poprawą koniunktury (m.in. w związku z ożywieniem inwestycyjnym).

Czytaj więcej Dane gospodarcze Inflacja zaskoczyła. GUS podał wstępne dane za styczeń. Nie tak miało być Inflacja konsumencka wyniosła 5,3 proc. w ujęciu rocznym w styczniu 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To oznacza, że roczna dynamika cen jest najwyższa od grudnia 2023 r. i wyższa od prognoz.

Konsumenci czekają na cięcie stóp

Podobna trajektoria oczekiwana jest dla całej konsumpcji prywatnej (tj. włącznie z konsumpcją usług, której znaczenie wszakże cały czas rośnie względem konsumpcji towarów). Po załamaniu w trzecim kwartale 2024 r. (wzrost ledwie o 0,3 proc. r./r. wobec około 4,5 proc. w pierwszym półroczu), w czwartym zapewne urosła w okolice 3 proc. Dane na ten temat GUS poda w najbliższy czwartek 27 lutego, gdy przedstawi strukturę polskiego wzrostu gospodarczego pod koniec ubiegłego roku. W pierwszej połowie 2025 r. konsumpcja będzie – według średniej obecnych prognoz – rosnąć w tempie około 3 proc. r./r., w drugiej powinna szybciej.

Można się domyślać, że pozytywnie na konsumpcję prywatną wpłynęłaby też obniżka stóp procentowych, choć jej należy się spodziewać zapewne najwcześniej w drugim półroczu. – To zmniejszyłoby obciążenie kosztami obsługi kredytu oraz skłonność do oszczędzania – wyjaśnia główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Zauważa, że proces odbudowy oszczędności przez Polaków, silnie widoczny w 2024 r., jest już zaawansowany. - Konsumenci mogą uznać, że nie ma potrzeby dalszego utrzymywania stopy oszczędności na takim wysokim poziomie. To też może być element sprzyjający ożywieniu konsumpcji – ocenia.