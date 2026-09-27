Jeszcze kilka lat temu przy wyborze hotelu na konferencję decydowały przede wszystkim dostępność sali, liczba pokoi, catering i cena. Dziś lista oczekiwań jest znacznie dłuższa. Różnicę robi sposób, w jaki obiekt reaguje na potrzeby organizatora – od zmiany układu przestrzeni po szybkie rozwiązanie problemu w trakcie wydarzenia. Coraz częściej hotel ma nie tylko realizować zamówienie, ale współtworzyć wydarzenie.
– Liczy się elastyczność, technologia i możliwość personalizacji wydarzenia. Klient coraz częściej oczekuje, że przestrzeń hotelowa będzie mogła zmieniać się razem z formatem spotkania: od klasycznej konferencji, przez warsztaty i networking, po wydarzenia hybrydowe czy mniej formalne spotkania integracyjne – mówi Renata Pawłowska-Maciak, dyrektor Departamentu Marketingu i Sprzedaży Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH).
To oznacza zmianę myślenia o hotelowej infrastrukturze. Nie chodzi już wyłącznie o to, by mieć dużą salę konferencyjną.
– Klienci oczekują dziś przede wszystkim przestrzeni i rozwiązań dopasowanych do celu wydarzenia. Liczą się elastyczne warunki współpracy, sprawny proces decyzyjny, personalizacja, bezpieczeństwo realizacji oraz technologia wspierająca przebieg wydarzenia – mówi Marta Masłowska, dyrektor sprzedaży centralnej w Gołębiewski Holding.
Jej zdaniem coraz ważniejsze staje się również to, co dzieje się z uczestnikiem poza główną częścią konferencji. – Kluczowe jest kompletne doświadczenie uczestnika, od części merytorycznej i networkingu po integrację i regenerację – podkreśla Masłowska.
To właśnie doświadczenie uczestnika jest jednym z pojęć, które coraz częściej pojawia się w rozmowach o przyszłości rynku MICE. Sama sala może być funkcjonalna, ale jeśli uczestnik ma problem z rejestracją, komunikacją, przemieszczaniem się po obiekcie czy dostępem do technologii, ogólna ocena wydarzenia spada.
Dlatego firmy będą coraz częściej inwestować w rozwiązania, które pozwalają szybko reagować na zmiany. – Największy wpływ będą miały inwestycje w modułowe przestrzenie, niezawodną infrastrukturę techniczną oraz rozwiązania ułatwiające personalizację i zarządzanie ścieżką uczestnika – wskazuje Marta Masłowska.
Technologia stała się już stałym elementem rynku MICE. Nie oznacza to jednak, że wydarzenia mają zamienić się w demonstrację najnowszych rozwiązań.
– Technologia nie powinna dominować nad wydarzeniem. Jej zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie rejestracji, komunikacji i realizacji programu oraz zwiększenie zaangażowania uczestników – mówi Pawłowska-Maciak. Jej zdaniem organizatorzy najbardziej doceniają rozwiązania „niezawodne i łatwe do skalowania”.
Podobnie ocenia to Jakub Szturma, dyrektor sprzedaży w Hotelu The Westin Warsaw. W segmencie pięciogwiazdkowym za najważniejsze kierunki inwestycji uważa elastyczność, personalizację i technologię wspierającą doświadczenie gościa.
– Technologia nie może zastąpić gościnności. W segmencie premium będzie ona przede wszystkim narzędziem do lepszej personalizacji, sprawniejszej obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa, podczas gdy relacja z gościem pozostanie kluczowym elementem doświadczenia – przekonuje Jakub Szturma.
Jego zdaniem to ważna granica. – Najlepsza technologia to ta, której gość nie musi zauważać – ma sprawić, że wszystko działa sprawniej, bardziej intuicyjnie i bezpiecznie – podkreśla ekspert.
Ta zasada zaczyna się już na etapie projektowania obiektu. Sama deklaracja, że hotel „ma technologię”, nie wystarczy. Łukasz Kucharski, ekspert Revenue & Profit Management, zwraca uwagę, że już wtedy trzeba myśleć o tym, jak obiekt będzie funkcjonował jako centrum konferencyjne. Liczą się m.in. wysokość sal, możliwość łączenia pomieszczeń, układ komunikacyjny, zaplecze, internet, zasilanie czy rozwiązania techniczne.
– Każdy element musi być dokładnie przemyślany. Hotel nie może po prostu dopisać do swojej strony internetowej zakładki „konferencje” i oczekiwać, że sama dostępność kilku pomieszczeń wystarczy – przestrzega Kucharski.
W przypadku wydarzeń hybrydowych dochodzi jeszcze kwestia niezawodności. – Transmisja, internet czy rozwiązania audiowizualne muszą działać nie tylko w standardowych warunkach, ale także mieć zabezpieczenia na wypadek awarii. Dla organizatora techniczna wpadka może oznaczać nie tylko problem operacyjny, ale też utratę wiarygodności – podkreśla ekspert.
Rosnące wymagania wobec jakości wydarzeń nie oznaczają, że cena schodzi na dalszy plan. Budżety są nadal pilnie kontrolowane, zmienia się jednak sposób oceny oferty.
– Cena nadal jest bardzo ważna i nie sądzę, żeby w najbliższych latach to się zmieniło. Klienci bardzo świadomie zarządzają budżetami, porównują oferty i oczekują transparentności kosztów – mówi dyrektor Departamentu Marketingu i Sprzedaży PHH.
Zmienia się natomiast sposób patrzenia na cenę. – Coraz częściej pytanie brzmi nie tylko „ile to kosztuje?”, ale również „co otrzymamy za ten budżet?”. Klient analizuje lokalizację, logistykę, gastronomię, standard pokoi, dostępność przestrzeni, możliwości techniczne i poziom obsługi – dodaje Pawłowska-Maciak.
W praktyce oznacza to, że najtańsza oferta nie zawsze wygrywa. Jeśli droższe rozwiązanie pozwala ograniczyć logistykę, zwiększyć komfort uczestników lub zmniejszyć ryzyko organizacyjne – może okazać się bardziej opłacalne.
Jednocześnie Rafał Abramczyk, CEO KLIPS, przestrzega przed automatycznym odpowiadaniem na oczekiwania klientów rabatem.
– „Pakiet konferencyjny -15 proc.” z pewnością nie jest najlepszą odpowiedzią hotelu na zapytania firm zainteresowanych organizacją wydarzenia – mówi. Jego zdaniem pakiet powinien przede wszystkim ułatwiać zakup i zwiększać całkowity przychód hotelu. W grę mogą wchodzić gastronomia, usługi dodatkowe, technika, parking czy elementy integracyjne. – Rabat na pokój też może mieć sens. Tylko dobrze byłoby wiedzieć, po co go dajemy – podkreśla Abramczyk.
Zmienia się także struktura popytu. Zdaniem przedstawicielki PHH widać raczej równoległy rozwój różnych formatów niż odchodzenie od dużych wydarzeń.
– Kongresy, konferencje branżowe czy duże wydarzenia korporacyjne nadal będą potrzebne – mówi Renata Pawłowska-Maciak. – Jednocześnie rośnie znaczenie mniejszych, bardziej wyspecjalizowanych spotkań: warsztatów, spotkań zarządów, wydarzeń dla kluczowych klientów czy incentive.
W takich projektach budżet przypadający na jednego uczestnika może być wyższy, ponieważ większe znaczenie mają jakość, personalizacja i doświadczenie. Rafał Abramczyk zwraca uwagę, że na warszawskim rynku przeciętne wydarzenie konferencyjne liczy około 40 uczestników, a zdecydowana większość spotkań trwa jeden lub dwa dni. Wielki kongres na 500 osób nadal jest atrakcyjnym biznesem, ale codzienny wynik hotelu coraz częściej budują dziesiątki mniejszych szkoleń, spotkań zarządów, warsztatów i wydarzeń firmowych.
– Przy takich grupach sprawność sprzedaży jest kluczowa – mówi CEO Klips. – Organizator nie chce przez kilka dni ustalać, czy np. można dostawić sześć krzeseł, ile kosztuje przedłużacz albo czy można zmienić godzinę przerwy kawowej – wyjaśnia.
To właśnie szybkość reakcji może być jednym z najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej.
Szybka reakcja to jednak tylko część oczekiwań organizatorów. Coraz częściej hotel jest włączany w przygotowanie wydarzenia już na etapie koncepcji. – Z dostawcy przestrzeni, noclegów i cateringu stajemy się partnerem organizatora – mówi ekspertka PHH. Jej zdaniem pozwala to właściwie zaplanować przestrzenie, przepływ uczestników, gastronomię, technologię, harmonogram i warianty awaryjne.
– Doświadczony zespół nie powinien ograniczać się do realizacji briefu. Jego rolą jest przewidywanie zależności, rekomendowanie rozwiązań oraz aktywne wspieranie organizatora na każdym etapie przygotowania i realizacji wydarzenia – podkreśla.
Podobne doświadczenia ma Marta Masłowska z Gołębiewski Holding. W jej ocenie hotel powinien rozumieć nie tylko wymagania zapisane w zapytaniu ofertowym, lecz także biznesowy cel wydarzenia.
– Czasami oznacza to zmianę konfiguracji sali, harmonogramu serwisu, wykorzystanie dodatkowej przestrzeni na networking czy inne rozwiązanie gastronomiczne. Wtedy przestajemy sprzedawać wyłącznie pokoje, sale i catering, a zaczynamy wspólnie tworzyć wydarzenie – tłumaczy.
Podobne podejście reprezentuje Hotel Vienna House Easy by Wyndham Katowice. – Klient z sektora MICE oczekuje dziś nie tylko sali i noclegu, ale realnego wsparcia, szybkiej reakcji i sprawnej komunikacji – ocenia Anna Gorczyca-Dziewiecka, dyrektor hotelu. – Wartość wydarzenia tworzy całość: logistyka, komunikacja, elastyczny zespół, przygotowane przestrzenie i poczucie, że nad szczegółami czuwa doświadczony partner.
Do katalogu oczekiwań coraz mocniej dołącza też bezpieczeństwo. Organizatorzy oceniają nie tylko sam obiekt, ale także kraj, region i jego dostępność komunikacyjną.
– W obliczu dynamicznej sytuacji geopolitycznej organizatorzy coraz uważniej analizują nie tylko sam obiekt, ale także kraj i region, w którym planują wydarzenie – wskazuje Anna Gorczyca-Dziewiecka. Jej zdaniem Polska jest postrzegana jako bezpieczna i stabilna destynacja dla spotkań, konferencji i kongresów, co może w przyszłości zyskiwać na znaczeniu.
Nie znika też znaczenie lokalizacji w tradycyjnym rozumieniu. Jak zauważa Łukasz Kucharski, miejsce wydarzenia trzeba dobierać do miejsca zamieszkania potencjalnych uczestników, dostępności lotniczej, możliwości dojazdu i parkingu. W przypadku wydarzeń ogólnopolskich lokalizacja może mieć bezpośredni wpływ na frekwencję.
ANNA GORCZYCA-DZIEWIECKA DYREKTOR VIENNA HOUSE EASY BY WYNDHAM KATOWICE
„Klient z sektora MICE oczekuje dziś nie tylko sali i noclegu, ale realnego wsparcia, szybkiej reakcji i sprawnej komunikacji. Wartość wydarzenia tworzy: logistyka, komunikacja, elastyczny zespół, przygotowane przestrzenie i poczucie, że nad szczegółami czuwa doświadczony partner.”
Wydarzenia hybrydowe pozostaną częścią rynku, ale nie wyprą spotkań bezpośrednich. – Technologia pomaga zwiększać zasięg wydarzeń, ale nic nie zastąpi bezpośrednich relacji, rozmów i networkingu – uważa Gorczyca-Dziewiecka.
To właśnie networking i możliwość bezpośredniego kontaktu pozostają jedną z największych wartości wydarzeń MICE. Technologia ma więc rozszerzać możliwości spotkania, a nie odbierać mu jego podstawowy sens.
Przyszłość rynku MICE nie będzie należała do jednego formatu. Obok dużych kongresów i konferencji coraz mocniej rozwijać się będą mniejsze, wyspecjalizowane wydarzenia.
– Jedno nie wyklucza drugiego – uważa ekspertka PHH. Przy dużych kongresach liczba pokoi i odpowiednia powierzchnia konferencyjna nadal pozostają kluczowe, ale coraz większego znaczenia nabiera zdolność do tworzenia spójnego doświadczenia: od obsługi i technologii po gastronomię, atmosferę i networking.
Marta Masłowska wskazuje jednak na polaryzację rynku. Z jednej strony pozostaną duże kongresy i konferencje, z drugiej – coraz bardziej wyspecjalizowane spotkania dla mniejszych grup. Przewagę mogą zdobywać obiekty, które potrafią obsłużyć oba segmenty.
W efekcie rynek MICE nie zmierza po prostu w stronę „mniej, ale drożej”. Bardziej trafne jest określenie: mniej przypadkowo, bardziej świadomie. – Nie spodziewam się rynku składającego się wyłącznie z mniejszej liczby drogich wydarzeń. Spodziewam się natomiast wydarzeń lepiej przemyślanych, bardziej dopasowanych do odbiorcy i wymagających od partnerów znacznie większego zaangażowania niż jeszcze kilka lat temu – mówi Gorczyca-Dziewiecka.
W świecie, w którym coraz więcej wydarzeń trzeba dopasować do konkretnej grupy, celu i budżetu, wygrywać będą niekoniecznie ci, którzy mają największą salę. Raczej ci, którzy najlepiej potrafią sprawić, by wszystko zadziałało – dokładnie tak, jak oczekuje tego klient.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas