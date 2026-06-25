Tło tych zmian to jedna z najtrudniejszych restrukturyzacji ostatnich lat na warszawskiej giełdzie. Od lipca 2024 r. spółka działa w postępowaniu sanacyjnym, z długiem objętym układem sięgającym blisko 3 mld zł i liczonymi w setkach wierzycielami, a w samej nazwie musi nosić dopisek „w restrukturyzacji" - etykietę, która sama w sobie nie ułatwia zdobywania nowych kontraktów. Po 2024 roku, zamkniętym wielomiliardową stratą, przyszła jednak wyraźna poprawa: rok 2025 przewoźnik zamknął już na plusie, a zarząd zapowiada dodatnie przepływy pieniężne w 2026 r. Emisja jest brakującym elementem tej układanki - kapitałem, bez którego sanacji nie da się sfinansować, a spółki postawić na nogi.

Najważniejsze jest źródło tych zmian. Nowy kształt emisji nie został narzucony, lecz wypracowany w rozmowach Zarządu z głównymi akcjonariuszami. To przesądza o czymś, co dla powodzenia całego projektu liczy się najbardziej - o głosach na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały wchodzące pod obrady z poparciem kluczowych właścicieli mają znacznie większą szansę na przyjęcie. A od ich przyjęcia zależy, czy spółka zdoła sfinansować restrukturyzację i domknąć ją zgodnie z planem do końca 2027 roku. Mniejsze ryzyko, że proces utknie na sali obrad, to realna wartość dla każdego, kto trzyma akcje przewoźnika.

Druga zmiana najlepiej widoczna jest w liczbach. Łączna liczba emitowanych akcji i warrantów spada z prawie 180 mln w wersji z 29 maja do około 100 mln w wersji z 23 czerwca, czyli o blisko połowę. Mniej nowych papierów oznacza niższy poziom rozwodnienia dotychczasowych udziałów. Akcjonariusz, który dziś ma określony procent spółki, po nowej emisji zachowa go w znacznie większym stopniu, niż przewidywał pierwotny scenariusz. To dokładnie ten kierunek, którego oczekują drobni inwestorzy.

Trzecia zmiana dotyczy równego traktowania. W zmodyfikowanym planie wszyscy akcjonariusze mają te same prawa i obowiązki, każdy otrzymuje prawo poboru na identycznych warunkach. Znika podział na uprzywilejowanych i pomijanych przy obejmowaniu nowych akcji. Zarzut o asymetrię, który pojawiał się wobec pierwotnej propozycji, traci podstawy, a zaufanie do całego procesu zyskuje mocniejszy fundament.

Najefektowniej przemawia jednak zmiana czwarta, czyli zaangażowanie finansowe głównego właściciela. W planie z 29 maja PKP S.A. miało wnieść w gotówce zaledwie około 77 mln zł, a lwią część dokapitalizowania, ponad miliard złotych, mieli wyłożyć akcjonariusze mniejszościowi i nowi inwestorzy. Nowa wersja odwraca te proporcje: wkład gotówkowy PKP S.A. rośnie do ponad 500 mln zł, czyli około połowy środków potrzebnych na spłatę długów po układzie. Co istotne, główny właściciel kontroluje blisko jednej trzeciej kapitału (33 proc.), a bierze na siebie finansowanie połowy całej emisji. Dokłada więc proporcjonalnie znacznie więcej niż wynikałoby z jego udziału, zdejmując duży ciężar z barków pozostałych akcjonariuszy. To właśnie ta pozycja najmocniej odróżnia nowy plan od poprzedniego.

To zaangażowanie ma jeszcze jeden wymiar - sygnalny. Właściciel, który w trudnym momencie wykłada na stół realne, duże pieniądze, nie przygotowuje się do wyjścia ze spółki. Przeciwnie, pokazuje, że liczy na jej wartość po zakończeniu restrukturyzacji.

Warto przy tym pamiętać, po co spółce ten kapitał. Środki z emisji nie mają jedynie zasypać dziury po długach, lecz sfinansować zwrot strategiczny - odejście od kurczącego się rynku przewozów węgla w stronę rosnącego segmentu intermodalnego, w którym kolej coraz wyraźniej wygrywa z transportem drogowym. To inwestycja w przyszłe przychody, a nie tylko gaszenie pożaru. Z tej perspektywy korzystniejsze warunki emisji to nie wyłącznie ulga dla portfeli drobnych akcjonariuszy, lecz także realne zwiększenie szans, że cały plan w ogóle dojdzie do skutku.

Bilans zmian jest jednoznaczny. O połowę mniejsza skala emisji, równe prawo poboru dla wszystkich, ponad 500 mln zł gotówki od PKP S.A. zamiast 77 mln i większa szansa na sprawne przejście przez Walne Zgromadzenie składają się na plan zauważalnie korzystniejszy od poprzedniego. Rozwodnienie wciąż pozostaje faktem, a decyzja o udziale w emisji nadal będzie wymagała od inwestorów własnych pieniędzy. Po stronie korzyści waga przechyla się jednak wyraźnie mocniej niż miesiąc wcześniej. Dla PKP Cargo to szansa, by domknąć restrukturyzację na warunkach, które rynek może wreszcie przyjąć ze spokojem zamiast z niepokojem.

Materiał powstał we współpracy z PKP Cargo