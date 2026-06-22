Organizator Gali, Our Future Foundation to jedna z największych polskich fundacji edukacyjnych. Misją organizacji jest wyrównywanie szans dla młodzieży pochodzącej z mniej uprzywilejowanych środowisk oraz przyczynianie się do długofalowego rozwoju Polski. Od 2019 roku Fundacja objęła wsparciem ponad 400 osób, które dziś studiują lub ukończyły studia na takich uczelniach jak Harvard University, University of Oxford, London School of Economics, Science Po Paris czy Yale University. Większość podopiecznych po zdobyciu międzynarodowego doświadczenia z pomocą Fundacji i jej partnerów wraca do Polski, aby spożytkować swoje talenty rozwijając karierę w naszym kraju.

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Rekrutacja do tegorocznej, już siódmej edycji Programu Stypendialnego trwała przez cały marzec. Spośród ponad pół tysiąca zgłoszeń Rada i Mentorzy Fundacji wyłonili pięćdziesiąt osób, które wyróżniają się nie tylko wybitnymi wynikami naukowymi, lecz także aktywnością społeczną, przywództwem i przedsiębiorczością. Wśród tegorocznych wyróżnionych znaleźli się m.in. finaliści i laureaci krajowych oraz międzynarodowych olimpiad naukowych, stypendyści Prezesa Rady Ministrów, założyciele startupów i młodzieżowych organizacji społecznych. Kilkoro z nich zdobyło już wcześniej stypendia do prestiżowych szkół średnich za granicą, takich jak United World Colleges czy EF Academy Oxford, gdzie dumnie reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Gala Stypendialna jest dopiero początkiem drogi dla nagrodzonych uczniów. Każdy z nich przez następne dwanaście miesięcy będzie pracował indywidualnie z trzema mentorami będącymi studentami lub absolwentami prestiżowych zagranicznych uniwersytetów między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech. Młodzież zostanie objęta mentoringiem, obejmującym pomoc w budowaniu aplikacji na wymarzoną uczelnię, planowanie ścieżki kariery, a także udział w Rejsie Mentoringowym na Mazurach oraz warsztatach karierowych prowadzonych przez partnerów Fundacji. Ponadto Fundacja co roku wspiera swoich podopiecznych w zakresie finansowania materiałów edukacyjnych, kursów oraz międzynarodowych wyjazdów edukacyjnych.

„W roku, w którym bp obchodzi 35-lecie działalności w Polsce, szczególnie mocno dostrzegamy wartość długofalowych partnerstw i inwestowania w kolejne pokolenia. Wspieranie młodych ludzi to nie tylko odpowiedzialność, ale także szansa na budowanie lepszej przyszłości. Jesteśmy dumni, że wspólnie z Our Future Foundation możemy tworzyć przestrzeń do rozwoju talentów, wymiany doświadczeń i realizacji ambitnych planów. Dzisiejsi Stypendyści to przyszli liderzy, innowatorzy i twórcy zmian, których sukcesy będziemy obserwować z ogromnym zainteresowaniem." - powiedziała dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzeczniczka prasowa bp w Polsce.

Tegoroczna uroczystość zgromadzi blisko 400 gości, w tym ministrów, prezesów największych polskich firm, naukowców i absolwentów programu, którzy dziś sami stają się mentorami kolejnych roczników. Wśród potwierdzonych gości są między innymi Arkadiusz Myrcha – (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości), Henryk Kiepura (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej), Karolina Rzońca-Bajorek (Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A.), prof. Marek Gzik (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki), Konrad Gołota (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych), Adam Sikorski (Prezes Zarządu UNIMOT S.A.), Łukasz Jankowski (Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej) czy Minister Jarosław Nememan (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów).

Fundacja konsekwentnie podkreśla, że jej cel nie sprowadza się wyłącznie do wsparcia w procesie rekrutacji na zagraniczne uczelnie. Równie ważne jest przyciąganie młodych talentów z powrotem do Polski i tworzenie ekosystemu, w którym wykształceni za granicą Polacy wnoszą swoją wiedzę i sieci kontaktów do krajowego rynku pracy i nauki. Absolwenci poprzednich edycji programu pracują dziś m.in. w PLL LOT, PAIH, BGK czy NBP.

„Każda edycja Programu Stypendialnego utwierdza nas w przekonaniu, że w Polsce nie brakuje młodych ludzi o wyjątkowym potencjale, ambicji i gotowości do działania. Naszym celem jest nie tylko wspieranie ich w dostaniu się na najlepsze uczelnie świata, ale także kształcenie przyszłych liderów, którzy będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie do rozwoju naszego kraju. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć im na jednym z najważniejszych etapów ich edukacyjnej i zawodowej drogi” – powiedział Kamil Tomkowicz - prezes Our Future Foundation.

Siódma edycja Gali Stypendialnej odbywa się pod honorowym patronatem następujących instytucji: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami Strategicznymi wydarzenia są: bp w Polsce, Akademia Leona Koźmińskiego, ORLEN SA, Veolia i Totalizator Sportowy.

Partnerami wydarzenia są: Unimot S.A., PLL LOT S.A., Unibep S.A., Eques Investments TFI S.A., CERES Dom Inwestycyjny, Soonly Finance, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Abbott oraz Novo Nordisk.

Partnerami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl