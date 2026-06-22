Materiał przygotowany przez ERGO HESTIA

W ERGO Hestii zrównoważony rozwój to nie osobny obszar działalności, lecz sposób myślenia o biznesie i jego roli w świecie. Obejmuje zarówno odpowiedzialność za środowisko, jak i uważność na ludzi, relacje społeczne oraz długofalowe skutki podejmowanych decyzji. To podejście, które wykracza poza deklaracje i nabiera znaczenia dopiero wtedy, gdy przekłada się na konkretne działania widoczne w codziennej praktyce firmy i jej relacjach z otoczeniem.

Jednocześnie wiemy, że odpowiedzialność nie sprowadza się wyłącznie do ekologii i edukacji w tym obszarze. Równie istotne są inicjatywy wzmacniające społeczności i kulturę, dlatego o naszym podejściu najlepiej opowiadają dwa projekty: SocjoImpuls oraz Literacka Podróż Hestii.

Z perspektywy firmy odpowiedzialność ma dziś wymiar znacznie szerszy niż tylko zgodność z regulacjami czy realizacja pojedynczych zobowiązań. Coraz większego znaczenia nabiera to, czy organizacja potrafi budować trwałą wartość razem ze swoimi partnerami, a także czy umie dostrzegać potrzeby tych społeczności, wśród których działa. W praktyce oznacza to zarówno wspieranie lokalnej sprawczości i postaw prospołecznych, jak i tworzenie przestrzeni dla kultury, dialogu oraz rozwoju kompetencji, które wzmacniają wspólnotę.

SocjoImpuls – odpowiedzialność zakorzeniona lokalnie

Jednym z przykładów takiego podejścia jest SocjoImpuls – program uruchomiony przez ERGO Hestię z myślą o agentach tworzących sieć partnerskich placówek agencyjnych, działających w modelu Punktów Standard. Jego założenie jest proste, ale bardzo ważne: realna zmiana często zaczyna się blisko ludzi, tam gdzie najlepiej widać lokalne potrzeby i gdzie najłatwiej o autentyczne zaangażowanie.

SocjoImpuls powstał po to, by wzmacniać postawy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i wspierać partnerów ERGO Hestii w działaniach na rzecz środowiska, społeczności oraz odpowiedzialnego ładu organizacyjnego. Program daje ramy, inspiracje i narzędzia, ale pozostawia przestrzeń na inicjatywy najlepiej odpowiadające na konkretne warunki i wyzwania lokalne. To ważne, bo właśnie lokalność okazuje się dziś jedną z największych sił odpowiedzialnego działania – pozwala nie tylko trafniej rozpoznawać potrzeby, lecz także budować trwałe zaangażowanie.

W tym sensie SocjoImpuls jest czymś więcej niż projektem społecznym czy wewnętrznym programem aktywizującym. To sposób myślenia o zrównoważonym rozwoju, w którym odpowiedzialność nie kończy się na własnych procesach operacyjnych, ale obejmuje także cały ekosystem współpracy. ERGO Hestia zaprasza swoich partnerów do wspólnego działania, pokazując, że ESG może być obecne również w codziennych decyzjach, standardach obsługi, relacjach z klientami i inicjatywach realizowanych na poziomie lokalnym.

Istotnym elementem tego programu jest również edukacja. SocjoImpuls nie ogranicza się bowiem do uruchamiania aktywności społecznych czy środowiskowych, ale wspiera rozwój kompetencji uczestników – także tych związanych z dostępnością, komunikacją i wrażliwością na potrzeby różnych grup. To szczególnie ważne, bo odpowiedzialność społeczna nie wyraża się wyłącznie w działaniach „na zewnątrz”, lecz także w sposobie, w jaki organizacja i jej partnerzy budują relacje z ludźmi na co dzień.

Dzięki takiemu podejściu SocjoImpuls porządkuje i wzmacnia działania ESG w sieci agencyjnej, łącząc edukację, praktykę i konkretne działania społeczne. Pokazuje też, że zrównoważony rozwój może być budowany oddolnie, konsekwentnie i w sposób, który wzmacnia zarówno organizację, jak i jej otoczenie. To właśnie w takich inicjatywach najlepiej widać, że odpowiedzialny biznes nie musi być odległą strategią – może być bliski ludziom, ich codziennym decyzjom i potrzebom wspólnot, w których funkcjonują.

Literacka Podróż Hestii – kultura jako przestrzeń dialogu i wspólnoty

Drugim ważnym wymiarem naszego podejścia do odpowiedzialności jest kultura. W ERGO Hestii od lat traktujemy ją nie jako dodatek do działalności firmy, lecz jako przestrzeń budowania wrażliwości, dialogu i długofalowego kapitału społecznego. Dobrym przykładem takiego myślenia jest Literacka Podróż Hestii – od 2021 r. projekt rozwija się jako stały element naszego mecenatu kultury, a w 2026 r. odbywa się już jego szósta edycja.

To projekt, który promuje najlepszą polską literaturę dla dzieci i młodzieży, ale jego znaczenie wykracza daleko poza sam konkurs. U podstaw tej inicjatywy leży przekonanie, że czytelnictwo ma realny wymiar społeczny: rozwija empatię, uczy rozumienia innych perspektyw, wzmacnia wyobraźnię i kompetencje potrzebne do świadomego uczestnictwa w życiu wspólnoty. Dlatego wspieranie literatury dziecięcej i młodzieżowej jest dla nas również formą inwestycji w bardziej uważne, otwarte i odporne społeczeństwo.

Szczególnie ważne w Literackiej Podróży Hestii jest to, że młodych odbiorców traktujemy poważnie. W tegorocznej edycji, obok kapituły, w proces wyboru zaangażowane zostało również młodzieżowe jury. To nie symboliczny gest, ale wyraz przekonania, że głos dzieci i młodzieży powinien być realnie obecny tam, gdzie rozmawiamy o książkach, wartościach i doświadczeniach ważnych dla ich pokolenia. Odpowiedzialność społeczna zaczyna się bowiem także od uznania podmiotowości młodych ludzi i tworzenia przestrzeni, w której mogą współdecydować i współtworzyć.

Wartość tego projektu buduje również jego otwarta, ogólnopolska formuła. Literacka Podróż Hestii to nie tylko finał konkursu, ale również cały cykl wydarzeń, spotkań autorskich oraz działań edukacyjnych i proczytelniczych realizowanych w różnych częściach Polski. Dzięki temu literatura staje się pretekstem do spotkania, rozmowy i budowania relacji – zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i w lokalnych społecznościach. To bardzo ważny wymiar kultury: jej zdolność do łączenia ludzi wokół wspólnego doświadczenia i języka wartości.

Projekt realizowany przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii pokazuje też, że mecenat kultury może być prowadzony odpowiedzialnie, konsekwentnie i długofalowo. W świecie szybkich komunikatów i skróconej uwagi wspieranie czytelnictwa, literatury i rozmowy o książkach jest formą troski o jakość życia społecznego. To działanie, które nie przynosi efektu natychmiast, ale buduje coś bardzo trwałego – zdolność do dialogu, refleksji i wzajemnego rozumienia.

Odpowiedzialność rozumiana szerzej

SocjoImpuls i Literacka Podróż Hestii pokazują dwa różne, ale komplementarne wymiary tego samego myślenia o odpowiedzialności. Z jednej strony jest to wzmacnianie lokalnej sprawczości, rozwijanie postaw zgodnych z ESG i wspieranie partnerów biznesowych w tworzeniu realnej wartości społecznej i środowiskowej. Z drugiej budowanie kapitału społecznego poprzez kulturę, czytelnictwo i oddawanie głosu młodym odbiorcom.

Oba te projekty łączy przekonanie, że zrównoważony rozwój nie jest obszarem wydzielonym z działalności firmy, lecz sposobem obecności w świecie. Odpowiedzialny biznes to dziś nie tylko umiejętność zarządzania ryzykiem czy realizacji ambitnych celów, ale również gotowość do wspierania ludzi, instytucji i społeczności, które współtworzą nasze otoczenie. W ERGO Hestii wierzymy, że właśnie w tym połączeniu – troski o środowisko, zaangażowania społecznego i wsparcia dla kultury – najlepiej wyraża się nowoczesne podejście do zrównoważonego rozwoju.

Materiał przygotowany przez ERGO HESTIA