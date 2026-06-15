Europa funkcjonuje między globalnymi potęgami technologicznymi, które narzucają standardy bezpieczeństwa, modele regulacyjne i architekturę cyfrową. Czy UE jest skazana na zależność, czy buduje własną podmiotowość w cyberprzestrzeni? O tym rozmawiają uczestnicy debaty, która rozpoczyna CyberSec Expo & Forum 2026.

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Forum w Katowicach rozpoczyna się od wystąpienia Wojciecha Kuśpika, prezesa Grupy PTWP, inicjatora i organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Głos zabierają także Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego i Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Przewidziane są również wystąpienia Borysa Budki, europosła KO, byłego ministra aktywów państwowych oraz Dariusza Standerskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W debacie, moderowanej przez Nikolę Bochyńską dziennikarkę WNP.pl udział wezmą: Andy Garth, Director of Government Affairs, ESET; Radosław Nielek, dyrektor NASK, Jacek Siewiera, ppłk. Wojska Polskiego, ekspert Atlantic Council, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2022-2025; Dariusz Standerski i Tomasz Zdzikot, wiceprzewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP.