O sytuacji na rynku sztuki porozmawiamy z Juliuszem Windorbskim, szefem rady nadzorczej Desa Unicum, największego w Polsce domu aukcyjnego, a także z Rafałem Kameckim, prezesem Artinfo.pl, najstarszego i najważniejszego portalu poświęconego rynkowi sztuki w Polsce.

Tę część debaty wypełnią liczby i dane. Kolejna będzie wyprawą do Paryża i do Konstancina pod Warszawą. Gościem specjalnym debaty „Sztuka, mecenat, rynek” na Europejskim Kongresie Gospodarczym będzie Marek Roefler, prezes zarządu firmy Dantex, twórca muzeum Villa La Fleur w Konstancinie pod Warszawą, przedsiębiorca i kolekcjoner, właściciel kolekcji malarstwa artystów i artystek związanych z tzw. szkołą paryską. Porozmawiamy o pasji, z której rodzą się wielkie projekty, o budowaniu kolekcji , o sukcesie paryskiej wystawy i o Villi La Fleur, która stała się „domem dla obrazów”, miejscem i przestrzenią dla sztuki.

Wreszcie część trzecia, w której postaramy się spojrzeć szerzej, na rolę, którą we współczesnym społeczeństwie powinna pełnić sztuka. W dyskusji na ten temat wezmą udział Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.

