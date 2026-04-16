W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

AI w biznesie. Kto już na niej zarabia?

Sztuczna inteligencja staje się jednym z kluczowych narzędzi rozwoju firm. W Polsce liderem wdrożeń jest sektor finansowy, gdzie ponad połowa firm zakończyła pierwsze implementacje. Dynamicznie rozwija się także wykorzystanie AI w e-commerce, gdzie firmy najczęściej deklarują realne korzyści finansowe. Sztuczna inteligencja wspiera sprzedaż, zarządzanie finansami i procesy zakupowe, stając się istotnym źródłem wzrostu przychodów. Mimo to wiele przedsiębiorstw wciąż zwleka z wdrożeniami, wskazując na bariery związane z bezpieczeństwem danych i kosztami implementacji.

USA wracają do ceł. Trump zaostrza kurs

Administracja USA zapowiada powrót do bardziej agresywnej polityki handlowej. Sekretarz skarbu Scott Bessent wskazał, że cła mogą zostać przywrócone jeszcze przed lipcem na podstawie przepisów handlowych. Dodatkowo Donald Trump sygnalizuje możliwość renegocjacji umowy handlowej z Wielką Brytanią. W tle pozostaje także przegląd porozumienia handlowego USA–Meksyk–Kanada. Powrót napięć handlowych może oznaczać większą niepewność dla globalnych rynków i wpłynąć na łańcuchy dostaw oraz dynamikę światowego handlu.

Bruksela chroni rynek. Cła na chińskie firmy

Unia Europejska kontynuuje działania mające ograniczyć napływ tanich produktów z Azji. Komisja Europejska nałożyła cła antydumpingowe na włókno szklane produkowane m.in. w Egipcie, Tajlandii i Bahrajnie. Decyzja wynika z obserwacji, że chińskie firmy przenoszą produkcję do innych krajów, by omijać wcześniejsze restrykcje. To kolejny krok w kierunku ochrony europejskiego przemysłu. Eksperci wskazują jednak, że działania te mogą prowadzić do wzrostu cen dla odbiorców końcowych, mimo poprawy sytuacji producentów w UE.

Rosyjska gospodarka zwalnia. Putin żąda wyjaśnień

Rosyjska gospodarka zaczyna wyraźnie hamować. Prezydent Władimir Putin zażądał od urzędników wyjaśnień dotyczących skali spowolnienia, które okazało się większe niż prognozowano. Sytuacja ta może być efektem sankcji, ograniczeń eksportowych oraz rosnących kosztów prowadzenia działań wojennych. Jednocześnie eksperci ostrzegają, że dalsze pogorszenie koniunktury może wpłynąć nie tylko na Rosję, ale także na rynki surowcowe i globalną stabilność gospodarczą.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.