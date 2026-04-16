W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:
Sztuczna inteligencja staje się jednym z kluczowych narzędzi rozwoju firm. W Polsce liderem wdrożeń jest sektor finansowy, gdzie ponad połowa firm zakończyła pierwsze implementacje. Dynamicznie rozwija się także wykorzystanie AI w e-commerce, gdzie firmy najczęściej deklarują realne korzyści finansowe. Sztuczna inteligencja wspiera sprzedaż, zarządzanie finansami i procesy zakupowe, stając się istotnym źródłem wzrostu przychodów. Mimo to wiele przedsiębiorstw wciąż zwleka z wdrożeniami, wskazując na bariery związane z bezpieczeństwem danych i kosztami implementacji.
70 proc. polskich firm sektora handlu internetowego, które zaimplementowały sztuczną inteligencję, mówi już o wzrostach przychodów. Ale to w kilku...
Administracja USA zapowiada powrót do bardziej agresywnej polityki handlowej. Sekretarz skarbu Scott Bessent wskazał, że cła mogą zostać przywrócone jeszcze przed lipcem na podstawie przepisów handlowych. Dodatkowo Donald Trump sygnalizuje możliwość renegocjacji umowy handlowej z Wielką Brytanią. W tle pozostaje także przegląd porozumienia handlowego USA–Meksyk–Kanada. Powrót napięć handlowych może oznaczać większą niepewność dla globalnych rynków i wpłynąć na łańcuchy dostaw oraz dynamikę światowego handlu.
Ogromnym rozczarowaniem skończyło się ostatnie spotkanie Światowej Organizacji Handlu, które miało dać wyczekiwaną – reformę WTO i handlu e-commerc...
Unia Europejska kontynuuje działania mające ograniczyć napływ tanich produktów z Azji. Komisja Europejska nałożyła cła antydumpingowe na włókno szklane produkowane m.in. w Egipcie, Tajlandii i Bahrajnie. Decyzja wynika z obserwacji, że chińskie firmy przenoszą produkcję do innych krajów, by omijać wcześniejsze restrykcje. To kolejny krok w kierunku ochrony europejskiego przemysłu. Eksperci wskazują jednak, że działania te mogą prowadzić do wzrostu cen dla odbiorców końcowych, mimo poprawy sytuacji producentów w UE.
Komisja Europejska narzuciła karne cła na chiński stopiony tlenek glinu. To efekt skargi francuskiej firmy Imerys na nieuczciwe praktyki Chińczyków...
Rosyjska gospodarka zaczyna wyraźnie hamować. Prezydent Władimir Putin zażądał od urzędników wyjaśnień dotyczących skali spowolnienia, które okazało się większe niż prognozowano. Sytuacja ta może być efektem sankcji, ograniczeń eksportowych oraz rosnących kosztów prowadzenia działań wojennych. Jednocześnie eksperci ostrzegają, że dalsze pogorszenie koniunktury może wpłynąć nie tylko na Rosję, ale także na rynki surowcowe i globalną stabilność gospodarczą.
Niższe dochody, coraz wyższe ceny, także lepszych alkoholi, stres spowodowany trwającą cztery lata wojną i coraz częstszymi atakami Ukrainy wymusił...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
