Kapitał Grupy Azoty będzie podwyższony. Państwo zwiększy udziały w spółce

Piątkowe walne zostało wznowione po miesięcznej przerwie, a dzień wcześniej Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że planuje dokapitalizowanie Grupy Azoty, co według MAP, ma stworzyć warunki do skutecznego wdrożenia strategii spółki oraz ustabilizowania jej sytuacji finansowej.

Zasady podwyższenia kapitału Azotów

Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zgłosił w środę Skarb Państwa. Piątkowa decyzja walnego oznacza całkowite wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, co uzasadniono interesem przedsiębiorstwa. Do ustalenia ceny emisyjnej upoważniony został zarząd spółki. – Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 5 zł (...) oraz nie wyższą niż 168 mln 632 tys. 325 zł (...), tj. do kwoty nie niższej niż 495 mln 977 tys. 425 zł (...) oraz nie wyższej niż 664 mln 609 tys. 745 zł (...) w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 33 mln 726 tys. 465 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda – czytamy w uchwale. W piątek 13 marca po zakończeniu sesji, kurs akcji Grupy Azoty wzrósł ostatecznie o 4 proc. do 18,15 zł.

Jak tłumaczy spółka już w komunikacie prasowym, oferta zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji musi zostać zawarta nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Po transakcji udział Skarbu Państwa nie przekroczy 50 proc. – Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji o znaczeniu strategicznym. Realizacja tej emisji ma na celu poprawę płynności oraz wsparcie transformacji Grupy do 2030 r. – czytamy w komunikacie prasowym.

Kolejnym istotnym krokiem było uchwalenie zmiany statutu i upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Ten etap zakłada ewentualną emisję lub kilka emisji obejmujących łącznie do 40 472 173 akcji. – Oferty będą kierowane w pierwszej kolejności do inwestorów rynkowych, a ewentualnie także do Skarbu Państwa lub innych inwestorów. Podwyższenia kapitału będą przeprowadzane w trybie subskrypcji prywatnej, z możliwością wyłączenia prawa poboru (za zgodą rady nadzorczej) oraz potencjalnym wykorzystaniem zwolnień z obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego – wskazano.

W ramach tego etapu wprowadzono prawo pierwszeństwa dla inwestorów posiadających co najmniej 0,2 proc. głosów (według stanu na 13 lutego 2026 r.), co pozwoli im na zachowanie proporcjonalnego udziału w akcjonariacie. – Pozyskane w ten sposób środki posłużą do finansowania dalszego rozwoju w segmentach nawozy, logistyka oraz zaawansowana chemia, w tym projektów modernizacyjnych ograniczających ślad węglowy Grupy – wskazano w komunikacie.