Kapitał Grupy Azoty będzie podwyższony. Państwo zwiększy udziały w spółce

Piątkowe walne zostało wznowione po miesięcznej przerwie, a dzień wcześniej Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że planuje dokapitalizowanie Grupy Azoty, co według MAP, ma stworzyć warunki do skutecznego wdrożenia strategii spółki oraz ustabilizowania jej sytuacji finansowej.
Projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zgłosił w środę Skarb Państwa. Piątkowa decyzja walnego oznacza całkowite wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, co uzasadniono interesem przedsiębiorstwa. Do ustalenia ceny emisyjnej upoważniony został zarząd spółki. – Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 5 zł (...) oraz nie wyższą niż 168 mln 632 tys. 325 zł (...), tj. do kwoty nie niższej niż 495 mln 977 tys. 425 zł (...) oraz nie wyższej niż 664 mln 609 tys. 745 zł (...) w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 33 mln 726 tys. 465 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda – czytamy w uchwale. W piątek 13 marca po zakończeniu sesji, kurs akcji Grupy Azoty wzrósł ostatecznie o 4 proc. do 18,15 zł.
Jak tłumaczy spółka już w komunikacie prasowym, oferta zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji musi zostać zawarta nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Po transakcji udział Skarbu Państwa nie przekroczy 50 proc. – Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji o znaczeniu strategicznym. Realizacja tej emisji ma na celu poprawę płynności oraz wsparcie transformacji Grupy do 2030 r. – czytamy w komunikacie prasowym.
Kolejnym istotnym krokiem było uchwalenie zmiany statutu i upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Ten etap zakłada ewentualną emisję lub kilka emisji obejmujących łącznie do 40 472 173 akcji. – Oferty będą kierowane w pierwszej kolejności do inwestorów rynkowych, a ewentualnie także do Skarbu Państwa lub innych inwestorów. Podwyższenia kapitału będą przeprowadzane w trybie subskrypcji prywatnej, z możliwością wyłączenia prawa poboru (za zgodą rady nadzorczej) oraz potencjalnym wykorzystaniem zwolnień z obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego – wskazano.
W ramach tego etapu wprowadzono prawo pierwszeństwa dla inwestorów posiadających co najmniej 0,2 proc. głosów (według stanu na 13 lutego 2026 r.), co pozwoli im na zachowanie proporcjonalnego udziału w akcjonariacie. – Pozyskane w ten sposób środki posłużą do finansowania dalszego rozwoju w segmentach nawozy, logistyka oraz zaawansowana chemia, w tym projektów modernizacyjnych ograniczających ślad węglowy Grupy – wskazano w komunikacie.
Jak skomentował Marcin Celejewski, prezes Grupy Azoty, decyzje akcjonariuszy to ważny krok w kierunku wzmocnienia fundamentów finansowych Grupy Azoty i przywrócenia jej potencjału rozwojowego. – Emisja akcji skierowana do Skarbu Państwa zapewnia spółce realne wsparcie kapitałowe potrzebne do finansowania kluczowych inwestycji w naszych podstawowych segmentach działalności. Jednocześnie sześciomiesięczny okres na przeprowadzenie pierwszego etapu podwyższenia kapitału daje nam elastyczność w przygotowaniu i realizacji transakcji w sposób najlepiej dopasowany do warunków rynkowych. Pozyskany kapitał ma być paliwem napędzającym rozwój i transformację Grupy Azoty, a nie jedynie zastrzykiem gotówki na bieżące wyzwania płynnościowe – podkreśla Marcin Celejewski.
Minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun napisał na portalu „X”, że decyzja o podniesieniu kapitału spółki otwiera drogę do poprawy sytuacji finansowej oraz realizacji ważnych w skali kraju projektów rozwojowych. – Skarb Państwa zdecydował się na zwiększenie zaangażowania swojego kapitałowego w spółkę, gdyż Grupa Azoty ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz stabilnego funkcjonowania krajowego rynku nawozów. Tak jak wielokrotnie już informowałem – MAP jest zdeterminowany, aby przyspieszyć działania naprawcze i ustabilizować sytuację w Grupie Azoty – powiedział. Jego zdaniem zaproponowana przez MAP korekta harmonogramu emisji daje Azotom większą elastyczność w przygotowaniu transakcji i pozwala przeprowadzić ją w sposób najlepiej dopasowany do warunków rynkowych.
Rumunia pokazuje prorosyjskim rządom Węgier i Słowacji, jak wygląda wspieranie walczącego z rosyjską agresją sąs...
Konflikt na Bliskim Wschodzie może spowolnić wzrost polskiej gospodarki, prezydent zapowiada weto wobec ustawy o...
Unijne cła na chińskie auta zachęcają ich producentów do lokowania się w Europie. Ich celem może być Polska, Węg...
Ekonomiści krytykują pomysł wykorzystania rezerw złota NBP w programie SAFE, w Polsce rośnie bezrobocie, a Bruks...
