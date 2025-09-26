Obecną transformację prof. Piotr Sankowski porównuje do przełomów przemysłowych, ale podkreśla różnicę: tym razem chodzi o pracę umysłową. – „Sztuczna inteligencja staje się maszyną parową dla intelektualnych zadań” – zauważa. Wpływ na rynek pracy jest już widoczny, choć – jak dodaje – „technologie w historii nie odbierały pracy, tylko tworzyły nowe zawody”.

Polska w globalnym wyścigu AI

Dziś na czele stoją USA i Chiny. – „Można mówić o nowej zimnej wojnie o najlepsze modele AI” – mówi profesor. Europa jest w tyle, lecz wciąż ma szanse. Zamiast konkurować z gigantami w budowie największych modeli, Polska powinna rozwijać niszowe zastosowania – w robotyce, medycynie czy autonomii systemów. Impulsem rozwojowym mogłaby być również planowana gigafabryka AI w regionie, która zapewniłaby dostęp do niezbędnej infrastruktury obliczeniowej.

Instytut Badawczy IDEAS i przyszłość polskich badań

Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest Instytut Badawczy IDEAS, zatrudniający już ponad 100 osób. Prowadzi trzynaście grup badawczych i stawia na zatrzymanie młodych talentów w kraju. – „Ciekawe projekty i godne stypendia są kluczowe, aby zdolni naukowcy wybierali karierę w Polsce” – podkreśla Sankowski.

Instytut ma ambicję stać się europejskim liderem badań nad sztuczną inteligencją. W ciągu pół roku opublikował 17 wysokopunktowanych prac naukowych i rozpoczął współpracę z instytucjami publicznymi. Profesor przypomina także, że wiele przełomowych technologii, takich jak transformery, zaczynało jako badania podstawowe – i to one tworzą fundament przyszłych innowacji.

