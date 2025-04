Od kilku lat firmy kurierskie, bazując na własnej europejskiej sieci, rozwijają usługi B2C, czyli obsługę e-commerce. – Przekracza on granice państw, do czego zachęcają różnice cenowe, asortymentowe. Przyrosty obrotów sięgają 20-30 proc. r/r i jest to siła napędowa dla całej branży kurierskiej – zauważa wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Przykładem jest DPD Polska. – W 2024 roku rynek kurierski urósł o 9%, my o 13%, a w przesyłkach międzynarodowych o 23% – podkreśla prezes DPD Polska Rafał Nawłoka. Przesyłki międzynarodowe oferują również GLS, DHL, UPS, FedEx i InPost.

Za rosnącymi potokami przesyłek idą inwestycje. Grupa DHL zainwestowała 180 mln euro w Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Robakowie pod Poznaniem, otwarte w 2024 roku.

Jednak uznanym graczom przybył niepostrzeżenie konkurent: Nova Post, która uruchomiła swoje pierwsze oddziały w Polsce w 2022 roku, zaraz po ataku Rosji na Ukrainę, aby pomóc uchodźcom z bombardowanych regionów dostarczać swoje rzeczy z Ukrainy - za granicę i odwrotnie. – Na początku byli to główni klienci Nova Post. Jesteśmy jednak otwarci na klientów lokalnych. Przepisy RODO zabraniają pytania o narodowość, ale na podstawie danych z call center możemy zobaczyć, że np. w Polsce 14% dzwoniących mówi innym językiem niż ukraiński. Jednak im dalej od Ukrainy, tym więcej mamy lokalnych użytkowników; w Niemczech odsetek dzwoniących mówiących miejscowym językiem sięga 40%, a w Hiszpanii 60% – porównuje dyrektor zarządzający Nova Post Europe, Oleksandr Lysovets.

Ponad 50 oddziałów Nova Post w Polsce dostarcza przesyłki do 201 krajów i regionów świata. – Tak szeroki zakres usług oferowany jest od połowy kwietnia. Największe przewozy realizujemy między Polską a Ukrainą, ale mamy też ciekawą ofertę do innych krajów europejskich. Przykładowo przesyłka wysłana przed godziną 19:00 z naszego oddziału w Warszawie dotrze do oddziału w Berlinie następnego dnia w południe. Dostawa z Warszawy do Barcelony zajmie dwa dni robocze – szacuje Lysovets.

Usługi i nieoczywiste rozwiązania

Dodaje, że aby wysłać (lub odebrać) paczkę, klienci nie muszą odwiedzać oddziałów Nova Post. Ten prywatny ukraiński operator współpracuje w Polsce z InPostem, który realizuje pierwszą i ostatnią milę w tych regionach, których Nova Post nie obejmuje własną siecią kurierską. Podobną usługę świadczy w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. W Niemczech partnerem jest DPD, w Czechach Alza i GLS, w krajach bałtyckich – Venipak. W całej Europie jest piętnastu partnerów, a ich kurierzy dostarczają przesyłkę pod wskazany adres. – Doręczenie przesyłki „od drzwi do drzwi” może potrwać nieco dłużej niż doręczenie do naszej własnej placówki, ze względu na harmonogramy pracy naszych partnerów – ostrzega dyrektor Nova Post Europe.

Jeśli przesyłki pochodzą z Ukrainy, Nova Post odprawi je w kraju docelowym. – W Polsce mamy własną agencję celną, drugą otworzymy prawdopodobnie w Czechach – informuje Lysovets.

Ceny są konkurencyjne, wysyłka małej paczki między Warszawą a Berlinem o wymiarach 35x20x10 cm i wadze do 2 kg kosztuje 60 zł.

Nova Post jest również zainteresowana świadczeniem usług dla małych przedsiębiorców. – Firmy mające np. 30 przesyłek miesięcznie, łatwiej dokonają wysyłki przez nasze oddziały. Ich pracownicy wiedzą, jakie dokumenty wypełniać, znają limit celny wartości przesyłki i mogą pomóc w jej pakowaniu – wylicza dyrektor Nova Post Europe. Dla nich Nova Post uruchomiła usługę fulfillmentu w połowie kwietnia.

Międzynarodowa usługa wysyłkowa znalazła nieoczekiwane zastosowanie: pasażerowie tanich linii lotniczych odkryli, że wysłanie walizek za pośrednictwem Nova Post jest tańsze niż płacenie dodatkowych opłat za bagaż na lotnisku. Bagaż dociera pod wskazany adres kilka dni po wysłaniu. We Włoszech Nova Post zapewnia nawet pokrowce ochronne na walizki. — Dostarczamy je szybko, tanio i z pokrowcem, który można wykorzystać wiele razy — podkreśla Lysovets. W rezultacie największe przepływy w UE obsługiwane przez Nova Post odbywają się między Polską a Niemcami, a na drugim miejscu między Polską a Hiszpanią, gdzie mieszka lub spędza urlop wielu klientów Nova Post. Oczywiście największe dostawy odnotowuje się między Polską a Ukrainą, licząc w tysiącach przesyłek dziennie, podczas gdy w innych kierunkach w setkach.

Spojrzenie w przyszłość

Wzrost dostaw międzynarodowych, napędzany przez e-handel, migrację i kreatywne rozwiązania, takie jak wysyłka walizek — sygnalizuje długoterminową transformację logistyki transgranicznej. Według badania eBay, wśród polskich firm 82% sklepów sprzedaje do Niemiec, 68% do Czech, Francji i 45% na Węgry. – W przypadku obsługi przepływów importowych znaczącą pozycję zajmują przesyłki spoza UE, głównie z kierunku azjatyckiego. Podobny trend obserwuje się w całej wspólnocie europejskiej — wskazuje Damian Dubisz, starszy specjalista ds. rozwoju logistyki w Grupie Badawczej Logistyki Centrum Nowoczesnej Mobilności Łukasiewicz - Politechnika Poznańska.

Przy zacierających się granicach Europy na skutek handlu i mobilności, walizka może być symbolem podróży, ale w rękach współczesnych kurierów staje się również narzędziem otwierającym możliwości.

