Materiał powstał we współpracy z ORLEN

Dokonane w ostatnich latach przez Orlen akwizycje skłoniły nas do spojrzenia na nowo na obszar detaliczny. Dziś segment ten nie opiera się już wyłącznie na sprzedaży paliw i produktów pozapaliwowych na stacjach. To cała paleta produktów i usług kierowanych do klientów indywidualnych, ale również firm, samorządów, obejmująca także usługę dostarczania gazu na podstawie doświadczenia PGNiG Obrót Detaliczny czy energii elektrycznej z ramienia Energi. Zależało nam na zbudowaniu efektywnego modelu biznesowego, który generowałby dodatkową wartość na bazie posiadanych przez nas aktywów. Chcemy zaproponować klientom, którzy są z nami na co dzień, szeroką ofertę produktów i usług, wykorzystując do tego platformę Vitay.

Kluczem będzie stworzenie modelu biznesowego bazującego na czterech filarach: sprzedaży paliw, sprzedaży pozapaliwowej rozwijanej we współpracy z partnerami, elektromobilności i pakiecie Energy as a service, czyli kompleksowej ofercie w zakresie dostaw energii.

Sieć naszych stacji, licząca obecnie 3,5 tysiąca punktów, będzie dostarczać cash flow do segmentu. W obszarze sprzedaży pozapaliwowej i konceptu Stop Cafe będziemy poszukiwali partnerstw, by optymalizować koszty i otwierać się na współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi sprzedaż detaliczną. Zamierzamy rozwijać elektromobilność, dopasowując się do bieżących potrzeb rynkowych. Chcemy być bardzo dużym inwestorem w segmencie publicznym, stawiać stacje szybkiego ładowania na ważnych ciągach komunikacyjnych w kraju, ale też w dużych miastach. Zainwestujemy w budowę 6 tysięcy stacji szybkiego ładowania w Polsce i w około 2,5 tysiąca stacji za granicą, głównie na rynku czeskim i słowackim, a w dalszej kolejności – na austriackim i niemieckim. Do 2035 roku zamierzamy mieć 33 procent krajowego rynku szybkich ładowarek publicznych.

Z kolei w ramach projektu Energy as a service, stworzonego na bazie produktów i usług oferowanych przez nasze spółki gazowe i energetyczne, planujemy zapewnić klientom kompleksową ofertę w zakresie dostępu do energii. Obejmie ona dostęp do ogrzewania, oświetlenia, budowę przydomowych ładowarek, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, obsługę serwisową, a nawet organizowanie finansowania tego typu inwestycji na przykład we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Te wszystkie obszary staną się częścią platformy sprzedażowej Vitay, do której zapraszać będziemy partnerów zewnętrznych wyspecjalizowanych w handlu online. Dziś program Vitay liczy 5 milionów użytkowników, ale zakładamy, że ta liczba dynamicznie wzrośnie w ciągu kolejnej dekady. Chcemy mieć minimum 10 milionów klientów unikalnych, którzy każdego miesiąca dokonywać będą u nas transakcji.

Ze spółki Ruch wydzielamy Orlen Paczkę. Po dokonaniu zmian organizacyjnych będziemy gotowi do poszukiwania partnera dla nowo powstałego podmiotu. Udało nam się tym biznesem dobrze zarządzić, w wyniku czego znacząco wzrosły wolumeny przesyłek dostarczanych przez Orlen Paczkę. Dostrzegamy potencjał tej części naszej działalności, zwłaszcza w kontekście rozwoju platformy sprzedażowej. Jesteśmy natomiast otwarci na współpracę z partnerem zewnętrznym. Nie definiujemy naszego udziału, nie musi być to pakiet większościowy. Kluczowy przy podejmowaniu decyzji będzie odpowiedni zwrot na zainwestowanym dotychczas kapitale. Jesteśmy elastyczni.

Materiał powstał we współpracy z ORLEN