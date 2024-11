Hit dla turystów. Zapuszkowane powietrze znad jeziora Como

„To się nosi w sercu”

— To nie jest zwyczajny produkt. To raczej coś, co się pamięta, a może nawet nosi w sercu — powiedział Davide Abagnale w CNN. Dodał jeszcze, że jeśli puszkę z powietrzem ktoś otworzy, to może ją potem wykorzystać chociażby jako naczynie do trzymania ołówków czy długopisów.

Davide Abagnale jest zachwycony swoim pomysłem. Tego zachwytu nie podziela jednak burmistrz liczącego nieco ponad pół miliona mieszkańców miasteczka Como, Alessandro Rapinese. Jego zdaniem byłoby znacznie lepiej, gdyby turyści wyjeżdżali stamtąd np. z jedwabnymi chustami, z których region jest słynny. — Oczywiście, że pomysł jest nowatorski, ale nie dla wszystkich. Jako burmistrz jednego z najpiękniejszych włoskich miast akceptuję to, pod warunkiem jednak, ze razem z takimi puszkami turyści zawiozą do domu także wspaniałe wspomnienia z naszego regionu - skomentował Alessandro Rapinese.

Litrowy słoik z Yorkshire

Dla Como i Lombardii zapuszkowane powietrze w turystycznej ofercie jest czymś nowym. Na rynku nie jest jednak nowością. Sam Davide Abagnale przyznaję, że pomysł skopiował z Neapolu. To miasto sprzedaje takie puszki już od paru lat.

Co ciekawe Neapol to piękne miasto, ale raczej znane z pizzy i wyjątkowych widoków. Natomiast akurat powietrze nie jest jego walorem, bo przez lata zalegały tam hałdy śmieci.

Jeszcze przed Neapolem zapuszkowane powietrze sprzedawali Kanadyjczycy na Islandii i stało się ono tam hitem wśród turystów z Chin. Robią to także Australijczycy, Kalifornijczycy i Chilijczycy (powietrze z Patagonii). Puszki są nadal do kupienia w internecie – po 11 euro za sztukę.

Najdroższe jednak jest powietrze z Yorkshire. Litrowy słoik kosztuje 60 funtów.